Die FIFA bringt neue 60-Dollar-Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 heraus, aber die Maßnahme fehlt noch

HQ

Die FIFA hat auf Beschwerden über die Ticketpreise bei der FIFA-Weltmeisterschaft reagiert, die nicht nur von Fans, sondern auch von Fanverbänden stammen, die FIFA zu Maßnahmen aufforderten, da sie "die Tradition der Weltmeisterschaft verraten" und die Fans außerhalb des Wettbewerbs ausschließen würden, die unrealistische Preise zahlen könnten, besonders für eine Familie (allein für Tickets in tausenden Dollar).

Die FIFA hat darauf reagiert, indem sie eine Reihe erschwinglicherer Ticketpreise im Wert von 60 $ (€51, £45) eingeführt hat, die für alle 104 Spiele der Weltmeisterschaft im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko verfügbar sein werden.

Diese Plätze sind für lokale Fans der Länder beschränkt, deren Teams sich qualifiziert haben, stehen aber für alle Spiele zur Verfügung. Um diese Tickets zu kaufen, müssen die Fans über ihren jeweiligen Fußballverband gehen. Diese Tickets machen nur 10 % der Zuteilungen aus, die für jeden Fußballverband reserviert sind, dessen Team für den Wettbewerb qualifiziert ist, und der Verkauf wird für "treue Fans" priorisiert, die eng mit ihren Nationalmannschaften verbunden sind.

Die Football Supporters' Association (FSA), einer der Verbände, die die Ticketpreise festgelegt hat, erklärte jedoch, dass diese Ankündigung eine "hohle Geste" und eine Ablenkung sei, "um Aufmerksamkeit abzulenken und gleichzeitig weiterhin Fans zu betrügen."