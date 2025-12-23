HQ

Ägypten startete seine AFCON (Africa Cup of Nations) mit einem Sieg, dank eines Siegtreffers in der Nachspielzeit gegen Simbabwe von Mohamed Salah, was Liverpool-Fans sicherlich neidisch gemacht hat, die sich gewünscht hätten, der ägyptische Stürmer hätte einige dieser spielentscheidenden Tore bereits früher in der Saison erzielt. Nach einer herausragenden Saison, in der er Vierter im Ballon d'Or wurde, ließen Salahs Leistungen in dieser Saison stark zurück, und Salah war das übliche Ziel von Fußballexperten.

Viele glauben nun, dass Salah für die zweite Saisonhälfte nicht nach Liverpool zurückkehren wird. Vielleicht ändert eine starke Leistung bei der AFCON das: Salah hat diesen internationalen Pokal noch nie mit seinem Land gewonnen (er erreichte 2021 und 2017 zweimal das Finale; das letzte Mal, dass Ägypten gewann, war 2010).

Dafür muss sich Ägypten jedoch verbessern, denn sie wurden fast von Simbabwe durch ein Unentschieden zurückgehalten. Manchester Citys Omar Marmoush erzielte das andere Tor für Ägypten, während Prinz Dube, der derzeit in der tansanischen Premier League spielt, das Führungstor für Simbabwe erzielte.

AFCON befindet sich noch im ersten Spieltag der Gruppenphase. Ägypten wird am Freitag als nächstes gegen Südafrika treffen, das gestern Angola mit 2:1 besiegt hat.