Ein Körpersprachexperte glaubt, dass Salah bereits sein letztes Liverpool-Spiel bestritten hat: "Es war fast wie sein Epitaph"

Mohamed Salah kehrte letzten Samstag in die Startelf von Liverpool zurück, bei einem 2:0-Sieg gegen Brighton, und bereitete Hugo Ekitike vor, womit er mit 277 Toren einen Rekord für die meisten Torbeteiligungen eines Teams in der Premier-League-Geschichte aufstellte, womit er Wayne Rooneys 276 Tore bei Manchester United übertraf.

Der 33-jährige Stürmer wechselt nun zum Afrika-Cup, wo er je nach Kommen Ägyptens im Wettbewerb erst Anfang bis Mitte Januar zurückkehren wird. Und danach wird er nach Liverpool zurückkehren? Seine Präsenz im Team und seine jüngste Vorlage deuten darauf hin, dass Trainer Arne Slot nach ihrem Gespräch am vergangenen Wochenende auf ihn zählt, doch ein Körpersprachexperte sieht das anders.

Darren Stanton, ein renommierter Körpersprachexperte, der regelmäßig im englischen Fernsehen auftritt, sprach mit OLBG (über Goal.com) und bemerkte, wie emotional Salah im Spiel war: "Mohamed Salah wirkte nach dem Spiel in Brighton sehr, sehr emotional. Ich glaube, es war fast wie sein Epitaph. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ihn wiedersehen werden."

Die Fans in Anfield, die die Gerüchte kannten, dass der Verein ihn im Januar verkaufen könnte, nachdem der Spieler in den letzten Wochen regelmäßig auf die Bank gesetzt wurde, reagierten mit einem größeren Applaus als üblich für Salah und trugen Banner mit seinem Namen. "Er hatte Tränen in den Augen, als er mit der Menge klatschte, also denke ich, das ist sein Schwanengesang, seine Art von Abschied", erklärte Stanton und fügte hinzu, dass er "Mikro-Ausdrücke der Traurigkeit" gezeigt habe. "Ich glaube, auch wenn es nicht formell ist, weiß er in seinem Herzen, dass er nie wieder in diese Situation kommen und auf diesem Platz gehen wird."

Glauben Sie, dass dies wirklich das letzte Mal ist, dass wir Mohamed Salah (der 2017 zum Verein kam und einen Vertrag bis Juni 2027 hat) in Liverpool sehen werden?