"Zu sagen, wir vermissen Ancelotti, wäre respektlos gegenüber Xabi": Courtois sagt, Gerüchte seien unwahr

Über die Beziehung zwischen den Spielern von Real Madrid und ihrem neuen Trainer Xabi Alonso wurde viel gesagt, besonders nach den letzten beiden Spielen vor der Länderspielpause, in denen eine Niederlage gegen Liverpool und ein Unentschieden gegen Rayo Vallecano endeten – beide ohne Tore. Gerüchte, dass der ehemalige Leverkusener Trainer kalt und distanziert ist und Spieler frustriert, die sich mit weniger Spielminuten "bestraft" fühlen (nach Vinícius' Reaktion bei seiner Auswechslung, die die solide Leistung bei El Clásico trübte), kursieren nun schon seit einigen Wochen.

Thiabut Courtois, Torwart von Real Madrid, gab am Mittwoch ein Interview mit El Partidazo de COPE zu und sprach über die Unterschiede zwischen Xabi Alonso und ihrem ehemaligen Trainer Carlo Ancelotti, sagte aber zuerst, dass er kein schlechtes Verhältnis zum Trainer sehe... Gab aber zu, dass manche Spieler "etwas unzufrieden" sind, wenn sie weniger spielen oder anders spielen.

"Ich habe nicht das Gefühl, dass es ein schlechtes Verhältnis zum Manager gibt. Aber am Ende gibt es immer Leute in der Umkleidekabine, die ein wenig unzufrieden sind, nicht so viel zu spielen oder anders zu spielen. Aber wir besprechen die Dinge immer persönlich in Sitzungen und es gibt kein Problem", sagte der Belgier.

Auf die Frage, ob er als einer der erfahrensten Spieler "die Reihenfolge festlegen" kann, "ist das etwas, das wir nicht tun mussten, weil wir alle in die gleiche Richtung ziehen. Wenn ich diese Berichte lese, sage ich, dass sie nicht wahr sind; Aber es sind einfach Nachrichten, die viel Lärm erzeugen."

Courtois zu den Differenzen zwischen Xabi Alonso und Carlo Ancelotti

Auf die Frage, ob er Ancelotti vermisse, die zwei Champions-League-Titel und drei Liga-Titel gewonnen haben, sagte er: "Zu sagen, wir verpassen irgendetwas, wäre respektlos gegenüber Xabi": "Es sind verschiedene Dinge, verschiedene Umgebungen. Ancelotti ist für manche fast wie eine Vaterfigur, fast wie ein Großvater, und er hat eine gewisse Ausstrahlung, die sich von Xabis unterscheidet, der jünger und moderner ist. Beide sind sehr gute Trainer, jeder mit seinem eigenen Stil. Ich habe viel von Carlo gewonnen und werde ihm immer dankbar sein; aber zu sagen, wir hätten etwas verpasst, wäre respektlos gegenüber Xabi."

Hoffentlich verbessern sich für Xabi Alonso die Ergebnisse nach dem kurzen Wechsel mit Liverpool und Rayo (zwei Teams mit sehr solidem Kopf-an-Kopf-Verhältnis zu Los Blancos), um diese Gerüchte auszuräumen. Als nächstes steht für Madrid am Sonntagabend ein Besuch in Elche an und am Mittwoch ein Besuch in Piräus gegen Olympiakos in der Champions League.