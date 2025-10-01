Fede Valverde lässt schädliche Artikel explodieren: "Niemand kann sagen, dass ich mich weigere zu spielen"

HQ

Nach einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen zeigen sich die ersten Risse in Xabi Alonsos Real Madrd. Zunächst am Samstag eine schmerzhafte Niederlage gegen den Erzrivalen (neben Barcelona) Atlético de Madrid, 2:5. Dann, diese Woche, was sich (zumindest nach einigen Medien) wie ein Zerwürfnis zwischen dem Trainer Xabi Alonso und Fede Valverde anhörte, einem der oft konstanteren Spieler, dem Alonso und Ancelotti vor ihm vertrauten (der Spieler mit den meisten Spielminuten in den letzten beiden Saisons im Kader).

Vor dem Champions-League-Spiel gegen Kairat Almaty am Dienstag war Valverde auf einer Pressekonferenz überraschend ehrlich. Vielleicht zu ehrlich: "Ich bin nicht dazu geboren, Außenverteidiger zu spielen, ich bin nicht auf dieser Position aufgewachsen, und es war ein Notfall", sagte er über seine erwartete Rolle als Rechtsverteidiger angesichts der Ausfälle von Carvajal und Alexander-Arnold. Doch dann stand er unerwartet nicht in der Startelf und nahm an den Auswechslungen nicht teil.

Danach sprechen die Sportmedien in Spanien bereits von einem Zerwürfnis zwischen dem Spieler und dem Trainer, wobei die Schlagzeilen den 5:0-Sieg gegen die kasachische Mannschaft überschatten.

Valverde versuchte, das Feuer zu entfachen, und postete auf X, in dem er sich verteidigte, seinen Kompromiss mit dem Team und behauptete, er habe ein gutes Verhältnis zum Manager.

"Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, das gibt mir Selbstvertrauen", sagt Valverde

"Ich weiß, dass ich schlechte Spiele hatte, ich bin mir dessen bewusst. Ich verstecke mich nicht, und ich stelle mich der Kritik direkt. Ich bin wirklich traurig. Die Leute können viele Dinge über mich sagen, aber unter keinen Umständen können sie sagen, dass ich mich weigere zu spielen", schrieb Valverde auf X. "Ich habe alles und noch mehr für diesen Verein gegeben, ich habe gespielt, als ich gebrochen oder verletzt war, und ich habe mich nie beschwert oder um eine Pause gebeten."

Valverdes Worte deuten darauf hin, dass die Kontroverse gerade deshalb begann, weil er Xabi Alonso vertraute. "Ich habe ein gutes Verhältnis zum Trainer, was mir das Selbstvertrauen gibt, ihm zu sagen, welche Position ich auf dem Feld bevorzuge, aber ich habe immer deutlich gemacht, dass ich überall, auf jeder Reise und in jedem Spiel zur Verfügung stehe."

"Ich habe mein Herz und meine Seele in diesen Verein gesteckt und werde das auch weiterhin tun, auch wenn es manchmal nicht reicht oder ich nicht so spiele, wie ich es gerne hätte. Ich schwöre bei meinem Stolz, dass ich niemals aufgeben und bis zum Ende kämpfen und spielen werde, wo immer ich gebraucht werde."

Alonso seinerseits sagte, dass die Entscheidung, Valverde am Dienstag aus dem Team zu nehmen, vor dieser Pressekonferenz getroffen wurde, und er entschied sich, ihm eine Pause zu gönnen.

