Real Madrids Trainer Xabi Alonso klärt die Situation mit Vinícius Jr.: "Er sprach aus dem Herzen, ich war sehr zufrieden"

HQ

Real Madrids Trainer Xabi Alonso hat die Situation mit Vinícius Jr. und seiner hässlichen Reaktion, als er am vergangenen Wochenende während des El Clásico ausgewechselt wurde, geregelt, was dazu führte, dass sich der Brasilianer bei Fans, Teamkollegen und dem Verein entschuldigte... aber ohne den Manager.

Viele Berichte haben darauf hingewiesen, dass Vinícius, ob absichtlich oder nicht, Alonso in seiner Erklärung nicht erwähnt hat, aber Xabi Alonso will nicht tiefer graben. "Für mich war es ein sehr wertvolles Statement, in dem Vini ehrlich gesprochen hat. Für mich ist das Wichtigste, was er zu den Fans und zum Verein gesagt hat. Wir denken bereits darüber nach, was als nächstes kommt."

Alonso sagte auch, dass Vinícius mit ihm und dem Rest des Teams gesprochen habe, obwohl nicht bekannt ist, ob sie privat gesprochen haben. "Er sprach aus dem Herzen. Wir hatten ein Treffen mit allen, und Vinícius war tadellos. Ich war sehr zufrieden. Von diesem Moment an war die Angelegenheit für mich erledigt."

Nach dem Sieg gegen Barcelona am vergangenen Sonntag steht Real Madrid mit fünf Punkten Vorsprung auf Barça an der Spitze der LaLiga, nachdem es bis auf eines alle Spiele gewonnen hat. Das nächste Spiel findet am Samstag um 21:00 Uhr MEZ gegen Valencia statt, eine Mannschaft, die einen besonderen Groll gegen Vinícius hegt...