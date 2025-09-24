Zeiten für die Spiele von Alcaraz und Sinner in Japan und China bestätigt, und es gibt gute Nachrichten

HQ

Die Zeiten der Achtelfinalspiele bei den China Open (Herreneinzel) wurden bekannt gegeben. Das Turnier beginnt am Donnerstag, den 25. September. Unterdessen hat heute bereits die Runde der letzten 32 Spiele der Japan Open begonnen. Dies werden die Schauplätze für die nächsten Spiele von Jannik Sinner und Carlos Alcaraz sein, und trotz der großen Zeitunterschiede zwischen Europa und Asien haben sie dort Nachtzeiten erhalten, was bedeutet, dass sie in Europa zu vernünftigeren Zeiten stattfinden werden.

In Tokio wurde am Mittwoch die erste Runde von 32 Partien ausgetragen ( Nuno Borges besiegte bereits Yosuke Watanuki, Matteo Berrettini besiegte Jaume Munar und Daniel Altmaier besiegte den an Nummer sieben gesetzten Denis Shapovalov.

Die restlichen Spiele der Runde der letzten 32 folgen am Donnerstag in den frühen Morgenstunden ab 4:00 Uhr MEZ und 3:00 Uhr BST. Das Spiel zwischen Carlos Alcaraz und Sebastián Báez wird das letzte sein, das am Donnerstag, den 25. September, frühestens um 10:15 Uhr MEZ, 9:15 beginnt (es wird wahrscheinlich später beginnen, abhängig vom Ausgang der restlichen Spiele).

In China passiert ein ähnlicher Fall: Das Spiel von Sinner gegen den Kroaten Marin Cilic ist das letzte Spiel am Donnerstag, frühestens um 13:00 Uhr MEZ, 12:00 Uhr BST, ebenfalls am Donnerstag, den 25. September, angesetzt.