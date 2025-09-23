Alcaraz tritt in seine "Samurai-Ära" ein und trifft japanische Fans in Tokio

HQ

Carlos Alcaraz ist in Tokio angekommen, wo er zum ersten Mal bei den Japan Open spielen wird. Sein Debütspiel bestreitet er am Donnerstag, den 24. September (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben) gegen den argentinischen Spieler Sebastián Baéz. Weitere hochkarätige Spieler sind Taylor Fritz, Holger Rune, Casper Ruud und der letztjährige Finalist Ugo Humbert (der gegen Arthur Fils verlor).

Alcaraz wurde dabei gesehen, wie er Autogramme gab und etwas Freizeit mit seinem Team verbrachte, indem er das Samurai Ninja Museum in Tokio besuchte, wo er seinen Schwung üben konnte... des Katana.

Wenn er Báez besiegt, könnte er in der zweiten Runde auf Alejandro Tabiloor oder Zizou Bergs treffen; Frances Tiafoe, Brandon Nakashima oder Jordan Thompson im Viertelfinale; Casper Ruud, Denis Shapovalov, Damir Dzumhur, Jaume Munar oder Matteo Berrettini im Halbfinale. Seine wahrscheinlichsten Gegner in einem Finale am Dienstag, 30. September, wären Taylor Fritz, Holger Rune, Thomas Machac oder Ugo Humbert.

Gleichzeitig wird Jannik Sinner versuchen, Alcaraz bei den China Open einzuholen, wo der Spanier 500 Punkte gegenüber dem Vorjahr (wo er Sinner besiegte) verlieren wird.