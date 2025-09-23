Dies wird der nächste Gegner von Jannik Sinner nach der Niederlage bei den US Open sein

HQ

Jannik Sinner kennt nach der US-Open-Niederlage </a> gegen Carlos Alcaraz Anfang September seinen nächsten Rivalen. Der Italiener wurde nicht in das <a href="https://www.gamereactor.de/team-world-besiegt-team-europa-beim-laver-cup-in-san-francisco-1662153/" title="Team World besiegt Team Europa beim Laver Cup in San Francisco">Laver Cup Team Europe aufgenommen und hat seitdem an keinem anderen Turnier teilgenommen, aber er steht kurz davor, zu den China Open zurückzukehren, einem Turnier, das er 2023 gewann und 2024 Finalist war (wo er im Finale gegen Alcaraz verlor).

Diesmal werden sich die Wege des Italieners, der Nummer 2 der Welt, nicht mit Alcaraz kreuzen, der sich entschieden hat, an den Japan Open teilzunehmen, die zur gleichen Zeit ausgetragen werden. Sinners erstes Spiel wird gegen den Kroaten Marin Cilic stattfinden (am Mittwoch oder Donnerstag dieser Woche, Uhrzeit wird noch bekannt gegeben).

Cilic, 36 Jahre alt, steht auf Platz 59 der ATP-Rangliste und hatte 2918 als Nummer 3 der Welt ein Karrierehoch. Er gewann 2014 die US Open, erreichte zwei weitere Grand-Slam-Finals und gewann insgesamt 21 Titel sowie eine Silbermedaille im Doppel in Tokio 2020. Außerdem war er 2011 Finalist der China Open.

Wenn Sinner ihn besiegt, könnte er in der zweiten Runde auf den Wildcard-Spieler Zhang Zhizhen treffen, der von den lokalen Fans bejubelt wird. Alex de Miñaur und Jakub Mensik könnten im Halbfinale warten, und Alexander Zverev könnte ein potenzieller Finalist auf der anderen Seite der Tabelle sein.