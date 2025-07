Wrexham arbeitet an einem rekordverdächtigen Transfer von 5 Millionen Pfund, um die Rückkehr in die zweite Liga zu feiern

HQ

Wrexham AFC, der walisische Fußballverein der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney, steht vor seiner ersten Saison in Englands zweiter Liga, der EFL Championship, seit 43 Jahren, nachdem er erst vor fünf Jahren in der fünften Liga gespielt hatte. Im nächsten Jahr wird ein harter Wettbewerb mit Birmingham erwartet, das ebenfalls einem amerikanischen Star, der NFL-Legende Tom Brady, gehört (Birminghan gewann letztes Jahr die dritte Liga mit rekordverdächtigen 111 Punkten, Wrexham 92).

Um dies zu erreichen, hat sich Wrexham AFC auf seinen teuersten Neuzugang der Geschichte geeinigt und einen Spieler aus der Premier League verpflichtet, der ihnen zum Aufstieg verhelfen soll: Forest O'Brien, Mittelfeldspieler von Nottingham Forest, der kaum Minuten im Verein spielte und die zweite Hälfte der letzten Saison auf Leihbasis bei Swansea verbrachte.

Laut The Mirror hat Wrexham einen Deal im Wert von 5 Millionen Pfund mit Nottingham Forest abgeschlossen, was die mit Abstand teuerste Verpflichtung wäre, die Wrexham je getätigt hat. Es gibt jedoch immer noch Zweifel, ob der Deal zustande kommen wird, da Wrexham große Schwierigkeiten hätte, O'Briens Gehaltsforderungen zu erfüllen.

Steigt Wrexham nächstes Jahr zum vierten Mal in Folge in die Premier League auf? Die Doku-TV-Serie Welcome to Wrexham wird den unglaublichen Erfolg des Teams weiterhin beobachten, und O' Briens Rekordverpflichtung (wenn sie überhaupt zustande kommt) wird in den kommenden Staffeln sicherlich ein großer Handlungspunkt sein...