Sterne prallen in der vierten Staffel von Welcome to Wrexham aufeinander

HQ

Wrexham AFC leben immer noch ihren Traum. Der Fußballverein, der vor einigen Jahren von Ryan Reynolds und Rob McElhenney übernommen wurde, hat einen dramatischen Erfolg erlebt und in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten drei Divisionsaufstiege in derEnglish Football League geschafft, was noch keinem Verein gelungen ist. Am vergangenen Wochenende wurde der Rekord bestätigt, indem festgestellt wurde, dass Wrexham AFC seine Reise vom National League zum Championship abgeschlossen hat und nun nur noch einen Schritt vom Gipfel entfernt ist, der der Premier League ist.

Dies war jedoch keine leichte Aufgabe, vor allem in der vergangenen Saison, in der das Team gegen regelmäßig aufgestiegene Rivalen Stockport County, League One regelmäßig Wycombe Wanderers und den kürzlich abgestiegenen Birmingham FC kämpfte, der jetzt teilweise im Besitz des ehemaligen NFL-Superstar-Quarterbacks (dem erfolgreichsten Spieler aller Zeiten) Tom Brady ist. All dies bedeutet, dass die Saison 2024/25 für Wrexham AFC eine Herausforderung war, und das ist etwas, worauf wir im Trailer zur vierten Staffel der Doku-Show Welcome to Wrexham Vorgeschmack bekommen.

Die Serie, die je nach Region ab dem 15. Mai auf Hulu/Disney+ debütieren wird, wirdLeague One die Reise des Teams dokumentieren und zeigen, wie es das Märchen fortsetzt. Die genaue Zusammenfassung fügt hinzu:

"Im Jahr 2020 haben sich Rob McElhenney und Ryan Reynolds zusammengetan, um den 5. Liga Wrexham Football Club zu kaufen, in der Hoffnung, eine Underdog-Geschichte zu schaffen, mit der die ganze Welt mitfiebern kann. Der Verein schaffte den Aufstieg in Folge und stieg zum ersten Mal seit 20 Jahren in die EFL League One auf. Je weiter sie in der Pyramide aufsteigen, desto höher wird der Einsatz mit einem neuen Maß an Intensität, Wettbewerb und Kosten."

Schauen Sie sich unten den Trailer für die Rückkehr von Welcome to Wrexham an.