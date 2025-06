Wrexham AFC kehrt nach 43 Jahren in die zweite englische Liga zurück: Datum und Uhrzeit der Spiele stehen fest

HQ

Wrexham AFC, der walisische Fußballverein der Hollywood-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney, kehrte in die Championship zurück, die zweite englische Liga, nachdem er in der Saison 2024/25 den zweiten Platz in der League One (dritte Liga) belegt hatte. Es war die Rückkehr von Wrexham in die dritte Liga nach 19 Jahren... Und im selben Jahr schafften sie zum ersten Mal seit 43 Jahren den direkten Aufstieg in die zweite Liga.

Das Geld, das die amerikanischen Schauspieler eingebracht haben, die in der noch laufenden Serie Welcome to Wrexham mitspielen, die nun in eine vierte Staffel geht, hat sich ausgezahlt, da sie in vier aufeinanderfolgenden Staffeln den Aufstieg in die vierte Liga erreicht haben.

Die EFL hat heute den Kalender für alle Meisterschaftsspiele veröffentlicht und bestätigt, dass Wrexham am Samstag, den 9. August, um 12:30 Uhr BST gegen Southampton debütieren wird. Das erste Heimspiel in der zweiten Liga seit 43 Jahren findet am 16. August um 15:00 Uhr BST gegen West Bromwich Albion statt.

Große Rivalität zwischen Wrexham AFC und Birmingham City erwartet

Angesichts ihrer hervorragenden Erfolgsbilanz ist Wrexham einer der Favoriten auf den Gewinn der zweiten Liga und den Aufstieg in die Premier League im nächsten Jahr, aber ihr größter Rivale wird voraussichtlich Birmingham City sein, das in der letzten Saison einen Rekord von 111 Punkten als Sieger der League One gewann (Wrexham, Zweiter, erhielt 92 Punkte). Die neuen Eigentümer von Birmingham kommen ebenfalls aus den USA, wobei einer der Anteilseigner die NFL-Legende Tom Brady ist, der siebenmal den Super Bowl gewann.

Wrexham trifft zunächst am 4. Oktober zu Hause auf Birmingham City. Das Rückspiel findet am 11. April 2026 statt, zwei Spiele, die sicherlich mehr Medienaufmerksamkeit erhalten werden als ein durchschnittliches Premier-League-Spiel...