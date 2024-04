Wir teilen unsere Hoffnungen für Star Wars Outlaws in der neuesten Folge von Gaming Gossip

HQ

Gestern war ein großer Tag für Star Wars und Ubisoft-Fans, da der Story-Trailer für Star Wars Outlaws sein Debüt feierte, und wie der jüngste Leak von Ubisoft besagte, wurde das Veröffentlichungsdatum im August bestätigt.

Mit dieser großen Enthüllung im Hinterkopf haben wir beschlossen, das Spiel in den Mittelpunkt unserer neuesten Folge von Gaming Gossip zu stellen, in der nur Ben und David zusammenkamen, um über Star Wars zu sprechen und darüber zu sprechen, was wir uns vom Spiel erhoffen.

Wir unterhalten uns auch kurz darüber, was diese Ankündigung für Ubisofts zukünftige Projekte bedeutet und wie oder ob diese Nachricht die größten Attraktionen für das Ubisoft Forward im Juni beeinflussen wird.

Schauen Sie sich die neue Folge der Show unten an.