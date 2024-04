Star Wars Outlaws ' Story-Trailer kommt nächste Woche

HQ

Am Mittwoch bestätigte Ubisoft, dass der erste große Forward-Showcase 2024 am 10. Juni stattfinden wird, aber wir müssen nicht so lange auf Neuigkeiten über eines der am meisten erwarteten Spiele des französischen Publishers warten.

Die Entwickler von Massive Entertainment verraten, dass Star Wars Outlaws am 9. April um 17 Uhr BST / 18 Uhr MESZ einen Story-Trailer erhalten wird, so dass wir uns am Dienstag auf einen Leckerbissen freuen können.

In der Tat könnten sich Fans von Ubisoft-Spielen auf eine interessante Woche freuen, denn es gab Gerüchte, die besagen, dass das neue Prince of Persia-Spiel in den kommenden Tagen ebenfalls enthüllt wird.