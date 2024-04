Story-Trailer bestätigt die Ankunft von Star Wars Outlaws im August

HQ

Ubisoft hat das Hündchen mit diesem Spiel wirklich. Trotz tagelanger Teaser und der Vorbereitung der großen Enthüllung, die Star Wars Outlaws tatsächliches Veröffentlichungsdatum sein würde, schaffte es der französische Publisher, den Ball an der Ein-Yard-Linie zu fummeln und seinen eigenen Trailer nur wenige Stunden vor der geplanten Veröffentlichung zu veröffentlichen. Unnötig zu erwähnen, dass dies bedeutet, dass die große Bestätigung des Story-Trailers, dass Outlaws diesen August erscheinen würde, nicht ganz mit der gleichen Gravitas ankam.

Das ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass uns der Story-Trailer einen weiteren wirklich guten Blick auf dieses vielversprechende Action-Adventure von Ubisoft Massive (das gleiche Team, das Avatar: Frontiers of Pandora erst im Dezember 2023 abgeliefert hat... irgendwie) gegeben hat.

Darin sehen und entdecken wir einige der Gangs und kriminellen Gruppierungen, die der Protagonistin Kay Vess im Weg stehen, während sie die Galaxie erkundet, was Ubisoft als "das allererste Open-World-Star-Wars-Spiel" beschreibt, versucht, ihre Freiheit zu kaufen, und sogar auf ein paar ikonische Gesichter wie Jabba the Hutt und Han Solo trifft (die zu diesem Zeitpunkt in Karbonit eingefroren ist da das Spiel zwischen Episodes V und VI angesiedelt ist).

Werfen Sie einen Blick auf den exzellent aussehenden Trailer unten, um alle Arten von Star Wars Güte zu sehen, die wir lieben gelernt haben. Star Wars Outlaws wird am 30. August erscheinen, aber diejenigen, die die Gold - oder Ultimate -Version des Spiels kaufen, erhalten ab dem 27. August drei Tage früher Zugang sowie einige zusätzliche Goodies.