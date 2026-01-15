"Wir setzen die Messlatte gut für die nächste Generation": die Jugendlichen, die bei den Australian Open debütieren

HQ

Die Australian Open haben den Qualifikationsprozess abgeschlossen, die Auslosung wurde gemacht, und neben Spielern wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic werden viele junge Spieler ihr Debüt beim Grand Slam geben, darunter vier der acht, die letzten Monat an den Next-Gen ATP Finals teilnahmen, einem Wettbewerb, der Spielern unter 20 Jahren vorbehalten ist: Nicolai Budkov Kjaer aus Norwegen, Nishesh Basavareddy aus den USA, Rafael Jodar aus Spanien und Learner Tien aus den USA, Gewinner der Next Gen ATP Finals.

Budkov Kjaer meint, dass "wir die Messlatte für die nächste Generation gut setzen. Ich habe gesehen, dass vier der acht, die Next Gen gespielt haben, ins Hauptfeld eingezogen sind. Es ist großartig zu sehen, wie wir jungen auf den größten Bühnen große Dinge machen."

Laut ATP.com betrachtet der Norweger Casper Ruud als "eine große Bruderfigur" und meint, sie seien "vielleicht ein bisschen hungriger als die Älteren". Kjaer trifft in der ersten Runde auf Railly Opelka.

Rei Sakamoto, Sieger der Australian Open Jungenmeisterschaft 2024, hat sich ebenfalls für die Australian Open qualifiziert und in den drei Qualifikationsspielen keinen Satz verloren. Sakamoto trifft in der ersten Runde des Turniers auf Jódar. Learner Tien trifft im ersten Match auf den ebenfalls amerikanischen Marcos Giron.

