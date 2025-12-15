Next Gen ATP Finals: Spielplan für den ersten Tag (Mittwoch, 17. Dezember)

HQ

Es ist fast Zeit für das letzte ATP-Turnier des Jahres, die Next Gen ATP Finals, ein 2017 ins Leben gerufenes Turnier mit nur Spielern, die nicht älter als 20 Jahre sind, an dem zuvor Spieler wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas oder Joao Fonseca im letzten Jahr gekrönt wurden, die sich im letzten Jahr noch für das diesjährige Turnier qualifiziert haben, musste jedoch verletzungsbedingt zurücktreten.

Der topgesetzte Jakub Mensik zog sich ebenfalls in letzter Minute zurück und wurde durch den Deutschen Justin Engel ersetzt. Die acht Spieler, die dieses Jahr am Turnier teilnehmen, das in Dschidda, Saudi-Arabien, stattfindet, sind:



Learner Tien (USA), 28. Platz weltweit



Alexander Blockx (BEL), 115. Platz weltweit



Dino Prižmić (CRO), 127. Platz weltweit



Martín Landaluce (SPA), 135. Platz der Welt



Nicolai Budkov Kjær (NOR), 193. Platz der Welt



Nishesh Basavareddy (USA), 166. Platz der Welt



Justin Engel (GER), 187. Platz der Welt



Rafael Jódar (SPA), 196. Platz der Welt



ATP Next Gen Finals Auslosung und Spielplan am ersten Tag:

Die Turniere funktionieren ähnlich wie die ATP-Finals: Die vier Spieler werden in zwei Gruppen aufgeteilt und treten einmal gegeneinander an: Die beiden besten Spieler qualifizieren sich am Samstag für das Halbfinale, das Finale findet am Sonntag statt.

Die Auslosung erfolgte und Tien, Landaluce, Budkov Kjaer und Jódar sind in Gruppe Blau, während Blockx, Prizmic, Basavareddy und Engel in Gruppe Rot sind. Der Zeitplan für Mittwoch, den 17. Dezember, lautet wie folgt:



Dino Prizmic gegen Nisheish Basavareddy: 12:00 MEZ, 11:00 GMT



Alexander Blockx gegen Justin Engel: Nicht vor 13:00 Uhr MEZ, 11:GMT



Learner Tien gegen Rafael Jódar: 15:00 MEZ, 14:00 GMT



Martín Landaluce gegen Nicolai Budkov Kjaer: Direkt nach dem vorherigen Spiel



Werden Sie die ATP Next-Gen-Finals 2025 verfolgen?