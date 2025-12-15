Next Gen ATP Finals: Spielplan für den ersten Tag (Mittwoch, 17. Dezember)
Von Mittwoch, dem 17. Dezember, bis Sonntag, dem 21. Dezember, finden die ATP Next-Gen-Finals statt.
Es ist fast Zeit für das letzte ATP-Turnier des Jahres, die Next Gen ATP Finals, ein 2017 ins Leben gerufenes Turnier mit nur Spielern, die nicht älter als 20 Jahre sind, an dem zuvor Spieler wie Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas oder Joao Fonseca im letzten Jahr gekrönt wurden, die sich im letzten Jahr noch für das diesjährige Turnier qualifiziert haben, musste jedoch verletzungsbedingt zurücktreten.
Der topgesetzte Jakub Mensik zog sich ebenfalls in letzter Minute zurück und wurde durch den Deutschen Justin Engel ersetzt. Die acht Spieler, die dieses Jahr am Turnier teilnehmen, das in Dschidda, Saudi-Arabien, stattfindet, sind:
- Learner Tien (USA), 28. Platz weltweit
- Alexander Blockx (BEL), 115. Platz weltweit
- Dino Prižmić (CRO), 127. Platz weltweit
- Martín Landaluce (SPA), 135. Platz der Welt
- Nicolai Budkov Kjær (NOR), 193. Platz der Welt
- Nishesh Basavareddy (USA), 166. Platz der Welt
- Justin Engel (GER), 187. Platz der Welt
- Rafael Jódar (SPA), 196. Platz der Welt
ATP Next Gen Finals Auslosung und Spielplan am ersten Tag:
Die Turniere funktionieren ähnlich wie die ATP-Finals: Die vier Spieler werden in zwei Gruppen aufgeteilt und treten einmal gegeneinander an: Die beiden besten Spieler qualifizieren sich am Samstag für das Halbfinale, das Finale findet am Sonntag statt.
Die Auslosung erfolgte und Tien, Landaluce, Budkov Kjaer und Jódar sind in Gruppe Blau, während Blockx, Prizmic, Basavareddy und Engel in Gruppe Rot sind. Der Zeitplan für Mittwoch, den 17. Dezember, lautet wie folgt:
- Dino Prizmic gegen Nisheish Basavareddy: 12:00 MEZ, 11:00 GMT
- Alexander Blockx gegen Justin Engel: Nicht vor 13:00 Uhr MEZ, 11:GMT
- Learner Tien gegen Rafael Jódar: 15:00 MEZ, 14:00 GMT
- Martín Landaluce gegen Nicolai Budkov Kjaer: Direkt nach dem vorherigen Spiel
Werden Sie die ATP Next-Gen-Finals 2025 verfolgen?