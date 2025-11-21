Wie man das wahre Ende und den geheimen Boss in Kirby Air Riders sieht und was schaltet man frei

HQ

Kirby Air Riders für die Nintendo Switch 2 hat einen Einzelspielermodus namens Road Trip, der aus einer Reihe von Levels besteht, in denen verschiedene kurze Herausforderungen aus den übrigen Modi (Air Ride, Top Ride, City Trial und alle Minispiele) übernommen werden. Es ist der beste Weg, um zu lernen, wie man spielt und meistert Kirby Air Riders , gemischt mit Zwischensequenzen zwischen den Levels, die eine... Seltsame Geschichte.

Aber sobald du es durchgespielt hast, wirst du ein überraschend episches Ende sehen. Der Modus besteht aus 12 Stufen... Aber du siehst nur die ersten 11 in deinem ersten Durchlauf. Am Ende der elften Stufe, egal welchen Weg du nimmst, kämpfst du gegen den Endboss. Es dauert ungefähr 2-3 Stunden, um eine Roadtrip zu beenden, je nach Schwierigkeitsgrad.

Aber wenn du es nur einmal durchführst, bekommst du das "normale" Ende. Für das wahre Ende und den wahren Boss musst du es ein zweites Mal beenden. Der entscheidende Aspekt, um das "wahre Ende" freizuschalten, ist das Freischalten aller Schiffe im Modus, du musst nicht jede Level-"Variante" sehen.

Hier sind die Schritte, denen Sie folgen müssen, um das wahre Ende in Kirby Air Riders zu sehen:

Beende den Roadtrip-Modus einmal. Das schaltet New Game + frei.

Neustarte das Spiel über New Game+. Das setzt deine Werte zurück, aber du behältst alle deine Schiffe und Münzen, sodass du viel schneller aufsteigst. Du kannst es mit demselben oder einem anderen Charakter machen, das spielt keine Rolle.



Spiele Road Trip von Anfang bis Ende erneut, aber schalte alle Schiffe frei, die du beim ersten Mal nicht bekommen hast.





TIPP: Wenn du weiterkommst, wirst du auf jeder Route, auf der du ein neues Schiff finden kannst, das du beim ersten Mal verpasst hast, ein "!" sehen.



TIPP: Erstelle mehrere Speicherdateien, falls du versehentlich eine Route wählst, bei der du kein neues Schiff findest



TIPP: Es ist durchaus möglich, alle Schiffe während eines zweiten Durchlaufs freizuschalten



TIPP: Denk daran, dass das Freischalten von Schiffen in Road Trip sie für die restlichen Modi nicht freischaltet



Wenn du alle Schiffe freigeschaltet hast (insgesamt 23), siehst du eine andere Zwischensequenz an der Szene von Kapitel 11, obwohl der Boss (größtenteils) derselbe ist



Du schaltest die zwölfte und letzte Stufe frei, mit dem eigentlichen Bosskampf und der Endsequenz



Was schaltest du mit dem wahren Ende frei?

Das wahre Ende zu sehen, ohne die Geschichte zu spoilern, schaltet einen Charakter frei, den man nur so freischalten kann: Dedede Noir (und sein Schiff Leo). Du bekommst auch einen Erfolg.

Danach kannst du die Road Trip mit anderen Charakteren immer wieder spielen, sodass deren Gesichtssymbole im Hauptmenü des Modus erscheinen und du alle alternativen Levels zum ersten Mal siehst... Aber (soweit wir wissen) wird auf diese Weise nichts Substanzielles für Kirby Air Riders freigeschaltet. Zurück zum Mehrspielermodus!