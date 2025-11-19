HQ

Masahiro Sakurai hat sich durchgesetzt. Kirby Air Ride, ein eigenartiges Projekt, bei dem er 2003 all seine persönlichen Merkmale einfließen ließ, hat eine Fortsetzung erhalten, mit der niemand gerechnet hatte... Und ehrlich gesagt haben nur sehr wenige darum gebeten. Es erscheint als eines der ersten echten Nintendo Switch 2-Exklusivspiele, das vierte nach Mario Kart World, Donkey Kong Bananza und Hyrule Warriors: Age of Calamity (und Drag x Drive, aber in viel kleinerem Maßstab).

Kirby Air Riders erhielt ebenfalls beispielloses Marketingniveau mit zwei dedizierten Nintendo Directs, die fast zwei Stunden dauerten. Nicht allzu überraschend, wenn man bedenkt, dass er vor ein paar Jahren halbstündige Präsentationen nur darauf verwendete, über das Moveset des neuen Charakters zu sprechen, der hinzugefügt wurde Super Smash Bros. Ultimate.

Man muss innerlich tot sein, um Sakurais enorme Begeisterung und Hingabe in allem, woran er arbeitet, nicht zu bewundern – von der Smash Bros. -Saga bis zu Kirby Air Riders und all den (fantastischen) YouTube-Videos, die er zwei Jahre lang gepostet hat, auch wenn seine Eifer, alles zu übererklären, manchmal etwas zu viel war (er widmete sogar ein ganzes Video, um zu erklären, wie er sie gemacht hat). Sein Perfektionismus wird nur von dem unverfälschten Stolz übertroffen, den er zeigt, wenn er jede einzelne kreative Entscheidung erklärt, damit der Spieler kein einziges Detail übersieht, und von den endlosen Kompromissen, die er eingehen muss, um so viel wie möglich zu unterhalten und zu überraschen, manchmal bis zu ungesunden Graden, wie er auch ziemlich ausführlich erklärt hat.

In der fast immer verschwommenen und unpersönlichen Welt der Nintendo-Produktionen stechen Sakurai-Spiele als große Ausnahmen hervor – von einem Spieleentwickler, der wirklich ein Autor ist, der keine Angst hat, sein Gesicht zu zeigen (vielleicht einer der sehr, sehr wenigen, denen das in der hermetischen Firma und der japanischen Videospielentwicklung insgesamt erlaubt ist).

Okay, Sakurai ist großartig, aber das ist eine Rezension: Ist Kirby Air Riders gut?

Ich bewundere Sakurai wirklich. Und all dieses Lob musste im Voraus ausgesprochen werden, denn Kirby Air Riders, sein erstes Spiel ohne Smash Bros. seit Kid Icarus Uprising im Jahr 2012... seltsam ist. In vielerlei positiver Hinsicht seltsam, kauft seltsam auf andere, nicht für jedermann, wie wir bereits in unserer Vorschau gesagt haben: Dies kann eines der polarisierendsten Spiele des Jahres sein. Selbst wenn die Qualität, die Persönlichkeit und die großen Mengen an Inhalten vorhanden sind und niemand das objektiv leugnen kann, ist es ein Spiel, in das viele Menschen kaum hineinkommen werden.

Der wichtigste widersprüchliche Aspekt von Kirby Air Riders sind die Steuerungen. Sie sind unverändert wie im ursprünglichen GameCube-Spiel, das damals sehr harte Kritiken erhielt. Sie sind sehr einfach: Du brauchst nur den Steuerstick und eine Taste, mit der du verlangsamst, driften und Geschwindigkeitsboosts bekommst, Gegner absorbierst und seine Kräfte nutzt (selbst dann greifen viele Power-ups automatisch an). Wenn du den Stick schüttelst, wirbelst du und triffst Gegner, und das war's im Grunde. Es gibt auch keine Bewegungs- oder Maussteuerung, was nicht so seltsam ist, wenn man bedenkt, dass Sakurai alle Erwartungen übertroffen hat, indem er keine Bewegungssteuerung in die Wii Smash Bros. Brawl eingebaut hat.

Dein Charakter beschleunigt automatisch, sodass der Großteil deiner Aufmerksamkeit darauf liegt, die Kurven gut zu nehmen. Das bedeutet, dass sich das Spiel beim ersten Versuch extrem einfach und gleichzeitig verwirrend anfühlt: Du hast nicht das Gefühl, die Kontrolle über dein Fahrzeug zu haben, das ständig an jeder Ecke abstürzt und an den meisten Rändern gegen unsichtbare Wände stößt. Am schlimmsten ist, dass der Hauptdrift-Mechanismus zu Geschwindigkeitsboosts einen drastisch langsamer machen lässt, was frustrierend ist. Es fühlt sich nicht gut an (zumindest nicht sofort), besonders wenn man das aktuelle Mario Kart World oder Sonic Racing Crossworlds gespielt hat und etwas Ähnliches erwartet hat.

Es ist unverzichtbar, mit dem Tutorial zu beginnen, auch wenn es etwas langweilig ist, um zu lernen, worum es im Spiel geht. Selbst nach dem Spielen ist es normal, wenn man sich dabei noch komisch fühlt. Die Grafik und Musik sind großartig, die Kurse groß und fantasievoll, es gibt Unmengen an Inhalten... Aber das Grundlegendste, das Gameplay, passt einfach nicht.

Aber halt! Nach guten zwanzig Stunden Spielen bin ich hier, um dir zu sagen... Es wird besser. Bleib lange genug dran, und wenn du dich daran gewöhnt hast, lerne die besten Strategien, um zu driften und zu beschleunigen, ohne langsamer zu werden, denn dann wird das Merkwürdige magisch, die Ablehnung wird zur Sucht, und du merkst, dass du ein Spiel spielst, das sich von keinem anderen Titel des Genres unterscheidet (welches Genre ist das?, Du wirst dich schon mehrmals fragen). Hast du dich beim ersten Spielen Super Smash Bros. nicht auch komisch gefühlt?

Die schockierende Tiefe von Kirby Air Riders für die Nintendo Switch 2

Dachtest du, das Spiel sei einfach? Die Tiefe ist beeindruckend, da verschiedene Schiffe große Unterschiede im Fahrverhalten bieten und dich daher dazu einladen, unterschiedliche Strategien zu verfolgen. Genau wie in Smash Bros.! Einige Schiffe sind leichter zu steuern, andere sind viel rutschiger, haben aber enorme Geschwindigkeiten, andere fügen sogar neue Mechaniken hinzu, wie sich mitten im Rennen selbst zu verwandeln oder die Fähigkeit zu springen. Andere sind buchstäbliche Tanks, die für Rennen überhaupt nicht empfohlen werden, aber in Schlägereien und Bosskämpfen äußerst nützlich sind.

Bosskämpfe? Warte mal kurz, ich war noch nicht fertig: Andere Schiffe bestehen aus Papier, was für Flugevents super nützlich ist und dir hilft, einige Abkürzungen zu finden, die für andere Schiffe unmöglich sind. Auch die Charaktere sind wichtig: Mit dem Schiff beeinflussen sie die zehn (!) verschiedenen Werte, von Geschwindigkeit, Beschleunigung, Ladung, Gewicht, Flug, Angriff, Verteidigung... Und es gibt auch viele Power-ups, aber sie sind nicht wie in Mario Kart, die dir meist unfaire Vorteile verschaffen: Hier sind sie eher wie Waffen und helfen dir, gegen deinen nächsten Gegner zu kämpfen, anstatt dich schneller zu machen.

Sehr oft fühlt sich Kirby Air Riders eher wie ein 3D-Actionspiel als wie ein Arcade-Rennspiel an, besonders in einigen der Modi, die dieses sehr großzügige Paket ausmachen: Es gibt Air Race, Rennen zwischen sechs Spielern; Du hast auch ähnliche Rassen, aber aus einer Top-Down-Perspektive (erinnerst du dich an das StreetPass Minispiel für Smash Bros. 3DS ? Es steuert im Grunde dasselbe, es ist im Grunde ein Minispiel); und du hast auch noch die Stadtprozesse... Das fühlt sich wie ein anderes Spiel an: Du kannst frei in einer ziemlich großen offenen Welt umherwandern, Power-ups sammeln, um deinen Charakter zu steigern (manchmal auf lächerliche Geschwindigkeit), und dann in einem finalen Event kämpfen, das eines von 15 verschiedenen Minispielen sein kann. Viele, und die spaßigsten, sind kampfbasiert, entweder im Kampf gegen einen Boss oder gegeneinander in einer Art chaotischen 3D-Prügelspiel (ja, es ist der Smash Run -Modus aus Smash 3DS, der sich als aus dem ursprünglichen Kirby Air Ride!-Modus herausstellte).

Und nicht zuletzt gibt es den Road Trip, einen Einzelspielermodus, der sich wie eine Mischung aus Subspace Emissary aus Smash Bros. Brawl und dem World of Light Modus aus Ultimate anfühlt, mit dem Aussehen eines Roguelikes (aber ohne den "Rogue"-Teil). Du gehst von Stage zu Stage, wählst zwischen drei verschiedenen Events, die dir unterschiedliche Fähigkeiten verleihen, und erhältst gleichzeitig neue Schiffe. Zwischen den Levels sieht man Zwischensequenzen, die eine epische Geschichte über ein riesiges Raumschiff erzählen, das versucht, die Welt zu überfallen, oder etwas wirklich Merkwürdiges.

Es ist etwas enttäuschend, wenn man einen vollwertigen Story-Modus erwartet hat, aber andererseits... Das ist immer noch ein Rennspiel, was könnte man mehr erwarten? Und auch wenn es sehr schnell repetitiv wird und es sich manchmal ewig anfühlt, ist es eine sehr gute Möglichkeit, das Spiel besser zu verstehen, da es jeden anderen Spielmodus zerstört und dir ein sehr langes Verkostungsmenü von allem bietet, was es zu bieten hat. Es ist keineswegs einprägsam, aber ich glaube, ich würde dieses Spiel ohne es und die Herausforderung, die es überwindet, nicht so sehr lieben, um das Spiel zu verstehen... und erkennen, dass es brillant, verrückter Spaß ist.

Kirby Air Riders ist in jeder Hinsicht ausgezeichnet, aber wird es für dich funktionieren?

Es gibt viele Dinge in Kirby Air Riders, die objektiv großartig sind. Die Grafik ist farbenfroh und detailliert, und auch wenn es nicht überraschend ist, versteht man, wenn 16 Spieler gleichzeitig manchmal absurde Geschwindigkeiten erreichen (eine Geschwindigkeit, die dein Gehirn nicht leicht begreifen kann) und es keinen einzigen Frame-Dip gibt, warum dieses Spiel exklusiv für die Switch 2 ist.

Die Musik ist ebenfalls fantastisch, so sehr, dass Nintendo einige Monate zuvor in der Nintendo Music App veröffentlicht hat, auch wenn die Autoren nicht genannt werden... im Gegensatz zu Sakurai, der sie (Shogo Sakai und Noriyuki Iwadare) im Direct benannte.

Und die unbestreitbare Wahrheit: Die Menge an Inhalten hier lässt Mario Kart World in den Schatten treten, das gleichzeitig riesig und leer ist. In diesem Spiel hat es Monate gedauert, bis sie Symbole zur Karte hinzugefügt haben, die anzeigen, welche Missionen du bereits gemacht hast, und viel Glück bei der Suche nach einer Playlist mit der Musik. Sakurai hingegen behandelt jedes einzelne Detail, damit der Spieler immer unterhalten wird und sich im Spiel willkommen und wohl fühlt, mit den niedlichsten und ordentlichsten Spielmenüs seit... Smash Bros. Ultimate.

Was den Inhalt angeht, gibt es nicht nur drei große und drastisch unterschiedliche Spielmodi, die man lokal oder online spielen kann (mit einem weiteren Einzelspielermodus, der sie alle kombiniert), sondern es gibt Dutzende kleiner Dinge zu tun und freizuschalten. Du kannst sogar deine eigene Namenskarte für die Online-Modi anpassen, eine Funktion, die moderne Spiele nur haben, damit sie später mit Season Pass-Belohnungen monetarisieren können... während Sakurai es hier einfach einfügt, weil es Spaß macht und niedlich ist.

Aber egal, wie viele Dinge man in ein Spiel steckt, der Kern des Spiels, was es wirklich hervorhebt, ist das Gameplay. Und das Gameplay in Kirby Air Riders ist... seltsam. Es macht Spaß, ist aber auch manchmal zu chaotisch und nicht sehr intuitiv, und obwohl es ziemlich viel Können erfordert, es zu meistern, vermute ich, dass das Skill-Deck nicht so hoch ist wie in Smash Bros.. Wenn man ihm eine Chance gibt und durchhält, findet man es vielleicht fantastisch, aber ich frage mich, ob es vielleicht zu obskur und zu "originell" für sein eigenes Wohl ist: Sakurai hat es 2003 ausprobiert und fast niemanden hat sich dafür interessiert, also warum sollte es hier anders sein?

Ich hoffe, dass wir, die Gamer, vielleicht offener sind als vor 20 Jahren und eher bereit sind, verschiedene Vorschläge anzunehmen, die unsere Genre-Erwartungen herausfordern und sich einzigartig anfühlen. Reicht das immer noch, um meine Nicht-Nintendo-Hardcore-Freunde davon zu überzeugen, dieses Spiel für Spieleabende auszuprobieren, statt das klassische Mario Kart oder sogar Sakurai's Smash Bros. ? Ich bezweifle es. Das heißt aber nicht, dass es sich nicht lohnt. Und im Gegensatz zum GameCube bietet die Switch 2 einen Online-Multiplayer, der helfen sollte, eine aktive Community für die kommenden Jahre aufrechtzuerhalten. Wir werden sehen, wie viele es wagen, es zu versuchen Kirby Air Riders : Wenn du dich dafür entscheidest, wirst du vielleicht angenehm überrascht sein.