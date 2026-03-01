Wichtige Sportereignisse im März 2026: Formel 1, MotoGP, Tennis, Baseball...

HQ

Der März ist da, der Frühling ist fast da, die Temperaturen steigen, und ebenso der Sportkalender 2026, nach einem Monat im Februar, der von Schnee und Eis der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina oder dem Super Bowl geprägt ist.

Fußball: 2026 AFC Frauen-Asienpokal – 1.–21. März

Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells – 4.–15. März

Baseball: World Baseball Classic – 5.–17. März

Formel 1: Großer Preis von Australien – 6.–8. März

Winterparalympics 2026 – 6.–15. März

MMA: Holloway gegen Oliveira 2 – 7. März

Fußball: Champions League Achtelfinale (Spiel 1./2) – 10./11. März

Fußball: Europa League Achtelfinale (Partie 1/2) – 12. März

Fußball: Conference League Achtelfinale (Spiel 1/2) – 12. März

Formel 1: Großer Preis von China – 13.–15. März

Curling: Weltmeisterschaft im Frauencurling – 14.–22. März

Fußball: Frauen-Afrika-Cup der Nationen – 17. März–3. April

Fußball: Champions League Achtelfinale (Partie 2/2) – 17./18. März

Fußball: Europa League Achtelfinale (Partie 1/2) – 19. März

Fußball: Conference League Achtelfinale (Spiel 1/2) – 19. März

Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Miami Open – 18. bis 29. März

Radsport: Mailand - San Remo - 21. März

MotoGP: Brasilien GP – 20.–22. März

Eiskunstlauf: Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf – 24.–29. März

Baseball: Saisonauftakt der Major League Baseball – 26. März – September

Fußball: 26.–31. März

Fußball: FIFA-Weltmeisterschaftsqualifikation (interkonföderierte Play-offs) Finalissima Argentinien gegen Spanien – 27. März

Formel 1: Großer Preis von Japan – 27.–29. März

MotoGP: Grand Prix der Amerikas – 27.–29. März

Dies sind die wichtigsten Sportereignisse dieses Monats weltweit, und hier ist ein Vorgeschmack auf das, was 2026 noch kommen wird, sowie den vollständigen F1-Kalender, MotoGP-Kalender und die Tennissaison 2026.