Wichtige Sportereignisse im März 2026: Formel 1, MotoGP, Tennis, Baseball...
Die F1- und MotoGP-Saison beginnt, Champions League Achtelfinale, Frauen-Weltmeisterschaft Curling, World Baseball Classic... Sportmenü für März 2026.
Der März ist da, der Frühling ist fast da, die Temperaturen steigen, und ebenso der Sportkalender 2026, nach einem Monat im Februar, der von Schnee und Eis der Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina oder dem Super Bowl geprägt ist.
Fußball: 2026 AFC Frauen-Asienpokal – 1.–21. März
Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Indian Wells – 4.–15. März
Baseball: World Baseball Classic – 5.–17. März
Formel 1: Großer Preis von Australien – 6.–8. März
Winterparalympics 2026 – 6.–15. März
MMA: Holloway gegen Oliveira 2 – 7. März
Fußball: Champions League Achtelfinale (Spiel 1./2) – 10./11. März
Fußball: Europa League Achtelfinale (Partie 1/2) – 12. März
Fußball: Conference League Achtelfinale (Spiel 1/2) – 12. März
Formel 1: Großer Preis von China – 13.–15. März
Curling: Weltmeisterschaft im Frauencurling – 14.–22. März
Fußball: Frauen-Afrika-Cup der Nationen – 17. März–3. April
Fußball: Champions League Achtelfinale (Partie 2/2) – 17./18. März
Fußball: Europa League Achtelfinale (Partie 1/2) – 19. März
Fußball: Conference League Achtelfinale (Spiel 1/2) – 19. März
Tennis: ATP & WTA Masters 1000: Miami Open – 18. bis 29. März
Radsport: Mailand - San Remo - 21. März
MotoGP: Brasilien GP – 20.–22. März
Eiskunstlauf: Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf – 24.–29. März
Baseball: Saisonauftakt der Major League Baseball – 26. März – September
Fußball: 26.–31. März
Fußball: FIFA-Weltmeisterschaftsqualifikation (interkonföderierte Play-offs) Finalissima Argentinien gegen Spanien – 27. März
Formel 1: Großer Preis von Japan – 27.–29. März
MotoGP: Grand Prix der Amerikas – 27.–29. März
Dies sind die wichtigsten Sportereignisse dieses Monats weltweit, und hier ist ein Vorgeschmack auf das, was 2026 noch kommen wird, sowie den vollständigen F1-Kalender, MotoGP-Kalender und die Tennissaison 2026.