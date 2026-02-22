Wer hat die Olympischen Winterspiele gewonnen? Endgültige Medaillentabelle der Olympischen Spiele 2026 in Mailand-Cortina
Norwegen, die USA und die Niederlande führen die Medaillentabelle der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina an.
Die Olympischen Winterspiele 2026 sind vorbei. Am Sonntag, dem 22. Februar, holte Schweden die letzte Goldmedaille der Spiele gegen die Schweiz im Frauencurling mit nach Hause, am selben Tag, an dem die USA eine lang ersehnte Goldmedaille im Herren-Eishockey gewannen. Jetzt, nachdem die 116 Medaillenwettbewerbe stattgefunden und die 348 Medaillen vergeben wurden, wer hat die Olympischen Winterspiele 2026 gewonnen?
Norwegen führt in allen Bereichen mit 41 Medaillen und 18 Goldmedaillen. Die Vereinigten Staaten belegen mit 33 Medaillen und 12 Goldmedaillen den zweiten Platz, die Niederlande sind mit 20 Medaillen und 10 Goldmedaillen Dritter.
Italien, das Gastgeberland, erlebte mit 30 Medaillen und 10 Goldmedaillen seine besten Olympischen Winterspiele der Geschichte. Obwohl sie zehn weitere Medaillen und dieselben Goldmedaillen wie die Niederländer gewonnen hatten, übertrafen die Niederlande sie in der offiziellen Tabelle mit 7 Silbermedaillen gegenüber Italiens 6.
Insgesamt haben 29 Länder mindestens eine Medaille bei den Spielen gewonnen, von den 93 teilnehmenden Ländern (plus russischen und belarussischen Athleten, die neutral teilnahmen). Hier ist die endgültige Medaillentabelle der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina.
Vollständige Medaillentabelle der Olympischen Winterspiele 2026
- Norwegen: 41 Medaillen — 18 Gold, 12 Silber, 11 Bronze
- Vereinigte Staaten: 33 Medaillen — 12 Gold, 12 Silber, 9 Bronze
- Niederlande: 20 Medaillen — 10 Gold, 7 Silber, 3 Bronze
- Italien: 30 Medaillen – 10 Gold, 6 Silber, 14 Bronze
- Deutschland: 26 Medaillen – 8 Gold, 10 Silber, 8 Bronze
- Frankreich: 23 Medaillen – 8 Gold, 9 Silber, 6 Bronze
- Schweden: 18 Medaillen — 8 Gold, 6 Silber, 4 Bronze
- Schweiz: 23 Medaillen — 6 Gold, 9 Silber, 8 Bronze
- Österreich: 18 Medaillen — 5 Gold, 8 Silber, 5 Bronze
- Japan: 24 Medaillen — 5 Gold, 7 Silber, 12 Bronze
- Kanada: 21 Medaillen — 5 Gold, 7 Silber, 9 Bronze
- China: 15 Medaillen — 5 Gold, 4 Silber, 6 Bronze
- Südkorea: 10 Medaillen – 3 Gold, 4 Silber, 3 Bronze
- Australien: 6 Medaillen — 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze
- Großbritannien: 5 Medaillen — 3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze
- Tschechische Republik: 5 Medaillen — 2 Gold, 2 Silber, 1 Bronze
- Slowenien: 4 Medaillen — 2 Gold, 1 Silber, 1 Bronze
- Spanien: 3 Medaillen — 1 Gold, 0 Silber, 2 Bronze
- Brasilien: 1 Medaille — 1 Gold, 0 Silber, 0 Bronze
- Kasachstan: 1 Medaille — 1 Gold, 0 Silber, 0 Bronze
- Polen: 4 Medaillen — 0 Gold, 3 Silber, 1 Bronze
- Neuseeland: 3 Medaillen — 0 Gold, 2 Silber, 1 Bronze
- Finnland: 6 Medaillen — 0 Gold, 1 Silber, 5 Bronze
- Lettland: 2 Medaillen — 0 Gold, 1 Silber, 1 Bronze
- Dänemark: 1 Medaille — 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze
- Estland: 1 Medaille — 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze
- Georgien: 1 Medaille — 0 Gold, 1 Silber, 0 Bronze
- Bulgarien: 2 Medaillen — 0 Gold, 0 Silber, 2 Bronze
- Belgien: 1 Medaille — 0 Gold, 0 Silber, 1 Bronze
Denken Sie daran, dass die Abschlusszeremonie am Sonntag um 20:30 Uhr MET und 19:30 Uhr GMT beginnt. Haben Sie die Olympischen Winterspiele 2026 genossen? In vier Jahren werden sie in den französischen Alpen sein!