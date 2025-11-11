Wettskandal im türkischen Fußball eskaliert: Über 1.000 Spieler suspendiert, darunter auch von Galatasaray, spricht von "moralischer Krise"

HQ

Der Wettskandal in der Türkei um professionelle Fußballschiedsrichter (bei fast einem Drittel wurde festgestellt, dass sie auf Sportwettenseiten gespielt haben, was Zweifel an ihrer Unparteilichkeit und der Möglichkeit von Spielmanipulationen aufkommen lässt) ist eskaliert und über tausend Profispieler wurden von der Disziplinarkommission des türkischen Fußballverbands (TFF) wegen des Vorwurfs suspendiert, auf Spiele gewettet zu haben.

Die Staatsanwaltschaft des Landes erließ Haftbefehle gegen 21 Personen, darunter 17 Schiedsrichter. Einige wurden am Freitag festgenommen und am Montag gegen Kaution freigelassen, gegen andere liegt noch ein Haftbefehl vor, darunter Murat Özkaya, der Präsident von Eyupsport, einem Verein, der in der Superlig, der höchsten Liga der Türkei, spielt. Aber die Verdächtigen gehen über Schiedsrichter und Präsidenten hinaus zu den Spielern selbst, die Sportwetten platziert haben, was offensichtlich Zweifel an ihrer Integrität aufkommen lässt.

27 Spieler der Sülig-Lig nach Abgabe von Wetten gesperrt, einer davon von Galatasaray und der türkischen Nationalmannschaft

Von den 1.024 gesperrten Spielern spielen mehr als 900 in der dritten und vierten Liga. Alle Spiele in diesen Ligen wurden in den letzten zwei Wochen abgesagt. 27 der gesperrten Spieler spielen für Klubs in der Süper Lig, darunter die Istanbuler Giganten Galatasaray und Besiktas, wie die DW berichtet.

Einer von ihnen, Galatasaray-Linksverteidiger Eren Elmali, wurde vor den bevorstehenden WM-Qualifikationsspielen gegen Bulgarien und Spanien in dieser und der nächsten Woche ebenfalls aus der türkischen Nationalmannschaft gestrichen. Elmali verteidigte sich und sagte, dass die Vorwürfe gegen ihn von einer einzigen Wette herrührten, die er vor Jahren platziert habe und an der sein Team nicht beteiligt gewesen sei.

Präsident des türkischen Fußballverbands spricht von einer "moralischen Krise"

Einige Spieler und Schiedsrichter, die unter Verdacht stehen, haben nur eine oder wenige Wetten platziert, aber einige haben Hunderte und sogar Tausende platziert; Zehn Schiedsrichter haben in den letzten fünf Jahren mehr als 10.000 Wetten abgegeben, einer davon 18.227, wie EuroNews berichtet.

TFF-Präsident Ibrahim Hacıosmanoğlu bezeichnete die Situation vor zwei Wochen als "moralische Krise im türkischen Fußball" und ihre Pflicht sei es, "den türkischen Fußball an seinen rechtmäßigen Platz zu erheben und ihn von all seinem Schmutz zu reinigen". Außerdem haben sie die FIFA um eine 15-tägige Verlängerung des Wintertransferfensters gebeten, damit die Klubs die durch die Spielersperren verursachten Engpässe beheben können.