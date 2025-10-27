Skandal in der Türkei, nachdem der Fußballverband enthüllt, dass fast ein Drittel der professionellen Schiedsrichter wettet

HQ

Riesiger Skandal in der Türkei um Fußballschiedsrichter. Am Montag gab der türkische Fußballverband in einer Pressekonferenz bekannt, dass fast zwei Drittel der offiziellen Schiedsrichter des Landes, die in Profiligen tätig sind, über Wettkonten verfügen und 152 (der 571 offiziellen Schiedsrichter, die von der TFF anerkannt sind) aktiv wetten.

Dies ist natürlich ein Verstoß gegen die Disziplinarordnung des TFF, die in Artikel 57 besagt, dass "Schiedsrichter mit Spielsperren oder Schiedsrichtersperren von drei Monaten bis zu einem Jahr rechnen müssen". Einige Schiedsrichter haben Berichten zufolge Wetten in Höhe von Zehntausenden platziert, so DailySabah.

TFF-Präsident Ibrahim Hacıosmanoğlu sagte: "Von 571 Schiedsrichtern haben 371 Wettkonten und 152 spielen aktiv. Wir sind entschlossen, unseren Fussball von jedem Schatten der Korruption zu reinigen. Es wird keine Ausnahmen geben." Sieben dieser Schiedsrichter arbeiten in der Süper Lig, der höchsten türkischen Spielklasse, in der Klubs wie Galatasaray, Tranbzonspor und Fenerbahçe spielen. Es wurden keine Namen genannt.

Dies geschieht nach Jahren des Misstrauens zwischen der Öffentlichkeit und den Vereinen gegenüber türkischen Schiedsrichtern, wobei EFE berichtet, dass es in der Türkei üblich ist, dass Vereine Beschwerden über Schiedsrichter einreichen. Im vergangenen Februar ernannte der TFF mit Slavko Vincic einen niederländischen Schiedsrichter für das hitzige Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe. José Mourinho, der damals Trainer von Fenerbahçe war, sprach auf Türkisch über voreingenommene Schiedsrichter, was ihm Ärger mit dem TFF einbrachte und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.