Wer ist Jacobo Ramón, der Torschütze von Real Madrid B, der den Jubel von Barça vereitelte?

Jacobo Ramón wurde gestern Abend im Santiago Bernabéu zum unerwarteten Helden, als er in der 95. Minute in einem dominanten Spiel von Real Madrid gegen Mallorca in LaLiga das 2:1 erzielte. Eine, die Barças frühe Feierlichkeiten über den LaLiga-Titel zunichte machte, wenn auch vielleicht nur 24 Stunden: Wenn sie heute Abend gewinnen, werden sie Meister. Aber wer ist dieser relativ unbekannte Spieler?

Jacobo Ramón, geboren am 6. Januar 2005, ist ein Jugendprodukt von Real Madrid, kam im Alter von 8 Jahren zum Verein und gewann mehrere Titel in Madrids Jugendmannschaften, darunter das Triple für Juvenil A (Liga, Copa del Rey und UEFA Youth League) im Jahr 2022. Danach stieg er in die B-Mannschaft von Real Madrid und Real Madrid Castilla auf, wo er in der dritten spanischen Liga spielte. Die vielen Verletzungen aus der Hauptmannschaft gaben jedoch einigen Spielern aus dieser Mannschaft die Möglichkeit, neben Mbappé, Bellingham und Co. zu spielen.

Bisher hat Ramón vier Spiele für Real Madrid bestritten, in drei verschiedenen Wettbewerben, alle im Jahr 2025: Champions League am 22. Januar, wo er beim 5:1-Sieg gegen RB Salzburg als Ersatz für Rüdiger einsprang; Copa del Rey am 5. Februar gegen Leganés. In LaLiga wurde er vor zwei Wochen beim 3:2-Sieg gegen Celta eingewechselt und stand gestern Abend in LaLiga endlich in der Startelf und erzielte sein erstes Tor, obwohl er Innenverteidiger war (mit einer Vorlage von Jesús Vallejo, einem weiteren Spieler, der kaum Minuten spielte).

Steigt Jacobo Ramón in der nächsten Saison zu Real Madrid auf?

Da es trotz der bevorstehenden Verpflichtungen von Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen an Abwehrspielern mangelt, könnte Jacobo Ramón im nächsten Jahr in die erste Mannschaft befördert werden. Seine Schnelligkeit, seine Körpergröße (1,96 m) und seine gute Kopfballkontrolle machen ihn zu einer großen Perspektive für die Zukunft bei Real Madrid sowie zu einem Nachwuchsprodukt (hat nie woanders als bei Real Madrid gespielt), auf das man in der neuen Ära mit Xabi Alonso auf der Bank stolz sein kann.