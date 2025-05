Wer hat laut Statistik die höheren Chancen, das Finale der Europa League zu gewinnen: Manchester United oder Tottenham?

HQ

Die Europa League ist der erste der drei UEFA-Wettbewerbe der Männer, der in dieser Saison zu Ende geht. Morgen Abend treffen im San Mamés, dem Stadion von Bilbao (leider ist Athletic Club im Halbfinale ausgeschieden), zwei englische Mannschaften aufeinander: Manchester United und Tottenham Hotspur. Beide haben in der Premier League eine ehrlich gesagt mittelmäßige Saison gespielt (16. United, 17. Tottenham, knapp über dem Abstieg), haben aber die Chance, die Saison mit einem großen Triumph zu beenden.

Manchester United ist in dieser Saison wahrscheinlich das schlechteste United aller Zeiten (man zitiert den Mann selbst, Ruben Amorim, der mitten in der Saison eingestellt wurde, um den Kurs zu korrigieren). Allerdings ist Manchester United immer noch Manchester United: Sie haben viel mehr Titel gewonnen als Tottenham (ihre letzte Trophäe war der EFL Cup gegen Chelsea im Jahr 2008, im selben Jahr, in dem United ihre letzte Champions League gewann). Seitdem hat United einmal die Europa League (2017), den FA Cup 2016 und 2024 und den EFL Cup 2017 und 2023 gewonnen. Der letzte Premier-League-Titel von United stammt aus dem Jahr 2012.

Manchester United hat etwas weniger Chancen als Tottenham

Welches der beiden Teams hat mehr Chancen, die Trophäe in die Höhe zu stemmen? Nun, laut Opta, die Tausende von Simulationen analysiert, glauben sie, dass Tottenham etwas höhere Chancen hat: 50,3 % gegenüber 49,7 %. Sie glauben auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel in die Verlängerung geht, bei 27,3 % liegt.

Wer wird Ihrer Meinung nach die Europa League gewinnen? Das Finale findet am Mittwoch, den 21. Mai, um 20:00 Uhr BST, 21:00 Uhr MESZ statt.