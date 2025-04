Manchester United beendet die Premier League mit der schlechtesten Punkteausbeute aller Zeiten

HQ

Nach der letzten Niederlage von Manchester United in der Premier League, einer hohen 1:4-Niederlage gegen Newcastle, liegt das Team mit 38 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Die einzige gute Nachricht ist, dass ein Abstieg unmöglich ist, da es einen großen Abstand zwischen der Abstiegszone (Ipswich) (21 Punkte) und dem nächsten Team, West Ham mit 35 Punkten, gibt.

Aber das ist wirklich der einzige Lichtblick am Horizont, denn die Niederlage bestätigte, dass United die Liga mit der niedrigsten Punkteausbeute in der Geschichte der Premier League beenden wird. Selbst wenn sie es schaffen, die kommenden sechs Spiele gegen Wolves, Bournemouth, Brentford, West Ham, Chelsea und Aston Villa zu gewinnen, würden sie 56 Punkte holen, was sogar weniger ist als ihre bisher schlechteste Saison von 58 Punkten in der Saison 2021/22.

Es ist nur natürlich, dass sie sich im Moment nur auf die Europa League konzentrieren, wo sie noch alle Optionen haben, um mindestens das Halbfinale zu erreichen. Zuvor müssen sie am kommenden Donnerstag im Old Trafford die Rangers besiegen, mit einem 2:2 aus dem Hinspiel, ein ordentliches Ergebnis für Gäste, wären da nicht die Fehler von Torhüter André Onana gewesen, der selbst einen weiteren unehrenhaften Rekord gebrochen hat.

Wenn Manchester United das Viertelfinale gewinnt, könnten sie im Halbfinale auf Athletic Club oder Olympique Lyon treffen. Wenn sie am Ende den Pokal gewinnen, wäre es ihr erster kontinentaler Titel seit der Europa League 2016/17 und würde ihnen helfen, im nächsten Jahr in die Champions League zurückzukehren, einen Wettbewerb, den sie zuletzt 2008 gewonnen haben. Es wäre ein großer Erfolg für Ruben Amorim, aber es würde nicht über ihren desaströsen Lauf in der Premier League hinwegtäuschen...