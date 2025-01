"Wir sind vielleicht die schlechteste Mannschaft in der Geschichte von Manchester United. Los geht's: Ihre Schlagzeilen"

HQ

Manchester United musste in der Premier League eine weitere schmerzhafte Niederlage gegen Brighton hinnehmen. Die Euphorie nach Diallos Hattrick Anfang der Woche hielt nicht lange an, und sie verloren zu Hause gegen Brighton mit 1:3.

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel machte Man United-Trainer Ruben Amorim eine schockierende Aussage, wohl wissend, dass die Presse sie verwenden würde: "Wir sind vielleicht die schlechteste Mannschaft in der Geschichte von Manchester United. Ich weiß, Sie wollen Schlagzeilen, aber ich sage das, weil wir das anerkennen und ändern müssen. Los geht's: Ihre Schlagzeilen."

Amorim, der ein paar Tage zuvor eingeräumt hatte, dass der Abstieg möglich sei, hielt sich nicht zurück und räumte ein, dass die Mannschaft mit ihm als Trainer mehr verliert als mit dem vorherigen Trainer Erik ten Hag, der wegen der schlechten Ergebnisse entlassen wurde.

"In 10 Spielen in der Premier League haben wir zwei gewonnen. Stellen Sie sich vor, was das für einen Fan von Manchester United bedeutet. Stell dir vor, was das für mich ist. Wir bekommen also einen neuen Trainer, der mehr verliert als der letzte Trainer. Ich habe volles Wissen darüber."

Der portugiesische Trainer sagte auch, dass sich sein Plan nicht ändert: "Die Spieler werden leiden und die Fans werden leiden. Es tut mir wirklich leid, ich habe eine Möglichkeit, die Dinge zu tun. Wir müssen diesen Moment überleben und es ist für alle ganz klar, was wir tun werden."

Die Daten von OptaJoe zeigen, dass Manchester United sechs (von den ersten 12) Heimspielen in der Premier League verloren hat, die meisten seit 1893-94 haben. 10 der ersten 22 Spiele in der Premier League zu verlieren, ist auch die schlechteste Bilanz seit 1989/90.