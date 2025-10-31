Wembanyama verhilft San Antonio zu neuem Rekord und strebt MVP-Titel an: "Stolz darauf, in diesem Moment ein Spur zu sein"

HQ

Die San Antonio Spurs setzten gestern Abend ihre Siegesserie in der NBA mit einem 107:101-Sieg gegen Miami Heat fort, bei dem Victor Wembanyama erneut der MVP war: Die meisten Spielminuten seines Teams, 27, erzielte 40 Punkte, 18 Rebounds und 6 Assists. Der Sieg verhalf den Spurs zu ihrem besten Start aller Zeiten in einer NBA-Saison, mit 5 Siegen und noch ungeschlagen.

In der Pressekonferenz kommentierte das französische Idol seine "Freudenexplosion" am Ende des Matches: "Es gibt nur mich, der all diese Energie spürt und teilt, es fühlt sich gut an, weil es ein wirklich hartes Spiel war. Es ist großartig, dieses Gefühl der Erleichterung zu haben, es mit all den Menschen in der Arena zu erleben, überall um uns herum...

Als ich am Ende das 5:0 auf den Bildschirmen sah, dachte ich an die Geschichte der Spurs. Ich glaube, ich war einfach stolz, ein Teil dieses Teams zu sein."

Wembanyama machte keinen Hehl aus seinen Ambitionen, zum MVP ernannt zu werden, auch wenn sein größeres Ziel darin besteht, der Anführer seines Teams zu sein. "Damit die Mannschaft in Bestform ist, müssen natürlich auch die Teamleader in Bestform sein, aber auch die Rollenspieler und ich. Und ich denke, mein bestes Niveau ist es, der beste Spieler der Liga zu sein."

In der vergangenen Saison wurde er als Reservespieler für das NBA All-Star Game ausgewählt, konnte aber aufgrund einer Verletzung, einer tiefen Venenthrombose in der rechten Schulter im Februar, die seine Chancen auf einen Einzeltitel zunichte machte, nicht spielen, da er die Hälfte der Saison verpasste. Vier Monate später ist er zurück und stärker als je zuvor und wurde bereits als erster zum besten Spieler der Woche gewählt.