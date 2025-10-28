Zwei Europäer zu den besten Spielern der ersten NBA-Woche gekürt

HQ

Die NBA hat ihre erste Woche abgeschlossen und zwei europäische Spieler waren die beiden ersten Spieler der Woche. Im Westen wurde Victor Wembanyama wenig überraschend zum besten Spieler der ersten Woche gekürt, für seine rekordverdächtige Leistung bei den San Antonio Spurs, die dazu beitrugen, dass sein Klub mit durchschnittlich 33,3 Punkten, 13,3 Rebounds und noch überraschender 6 Blocks pro Spiel ungeschlagen blieb (4:0).

Wembanyama, der wegen seiner athletischen, aber schlanken Figur den Spitznamen "Alien" trägt, hat dazu beigetragen, die NBA in Frankreich populär zu machen, da viele Franzosen die Spurs unterstützen.

In der East Conference wurde der griechische Stürmer Giannis Antetokounmpo mit den Milwaukee Bucks zum Spieler der Woche gekürt, mit durchschnittlich 36,0 Punkten, 16 Rebounds und 7 Assists pro Spiel, bei einem Verhältnis von 2:1 im Osten.

Antetokounmpo ist der Star der Mannschaft, da er dort seit 2013 spielt (er Giannis spielte nur zwei Jahre in der griechischen Liga) und 2021 NBA-Meister wurde.

