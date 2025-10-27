Victor Wembanyama bricht neuen Rekord bei sensationeller NBA-Rückkehr nach Verletzung: 3 Siege für die San Antonio Spurs

HQ

Victor Wembanyama hat bei seinem Start in die NBA-Saison nicht enttäuscht und den San Antonio Spurs geholfen, drei Spiele in Folge zu gewinnen und dabei einen neuen NBA-Rekord aufzustellen. In seinem letzten Spiel, am Sonntag gegen die Brooklyn Nets, gewannen die Spurs mit 118:107, dank eines riesigen 26-Punkte-Vorsprungs zur Mitte des Spiels.

Darauf erzielte Wemdanyama in 36 Minuten Spielzeit 31 Punkte, 14 Rebounds und 6 Blocks. Damit brach er laut BBC als erster Spieler in der NBA-Geschichte einen Rekord, der in den ersten drei Spielen der regulären Saison 100 Punkte und 15 Blocks erzielte.

Wembanyama, eine der beliebtesten Figuren in der NBA, hat dazu beigetragen, die NBA in Frankreich populär zu machen, wobei die San Antonio Spurs das Team mit den meisten Followern sind. Letzte Saison spielten sie in Paris. Kurz darauf fiel er jedoch wegen einer tiefen Venenthrombose in der Schulter für den Rest der Saison aus und verpasste auch die EuroBasket 2025.

Weitere Lektüre: Victor Wembanyama will einen Ultras-Fanclub für die San Antonio Spurs gründen, der vom europäischen Fußball inspiriert ist