HQ

Der zweite Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ist beendet. Die dritte Runde beginnt sofort am Mittwoch, die Spiele laufen bis Samstag, den 27. Juni (Sonntag in Europazeit), und alle Spiele jeder Gruppe werden gleichzeitig ausgetragen (dies sind die Zeiten der Spiele).

Während der Spiele am Dienstag bestätigte ein neues Team die Qualifikation für das Achtelfinale, Kolumbien, das DR Kongo mit 1:0 besiegte und Gruppe K gegen Portugal anführte; und einer schied aus, Panama, das gegen Kroatien verlor und auch im ersten Spiel der Gruppe I gegen Ghana verlor.

Teams bestätigt als qualifiziert und ausgeschieden für die Weltmeisterschaft:

Im Moment wissen nur Mexiko , die USA, Deutschland, Argentinien, Frankreich, Norwegen und Kolumbien sicher sind, dass sie in der Runde der letzten 32 sein werden; während die vor dem dritten Spiel bestätigten Teams Haiti, Türkei, Tunesien, Jordanien und Panama sind.

Die meisten qualifizieren sich jedoch: Von den 48 Teams in dieser Phase gehen 32 aus: 12 Gruppenführer, 12 Zweitplatzierte und 8 Drittplatzierte, laut einer Rangliste der Drittplatzierten basierend auf Punkten, Gesamttordifferenz und Gesamtzahl der erzielten Tore

Wenn die Gruppenphase heute enden würde, würden sich alle Teams auf den ersten und zweiten Plätzen qualifizieren, und alle drittplatzierten Teams würden sich ebenfalls qualifizieren, mit Ausnahme: Bosnien und Herzegowina, Ecuador, Senegal und DR Kongo sind derzeit die vier schlechtesten drittplatzierten Teams. Südafrika, Katar, Haiti, die Türkei, Curaçao, Tunesien, Saudi-Arabien, Irak, Jordanien, Usbekistan und Panama sind nun die viertplatzierten Teams.

Weltcup-Gruppentabelle nach Runde 2:

Gruppe A



Mexiko: 6 Punkte, GD +3

Südkorea: 3 Punkte, GD 0

Tschechien: 1 Punkt, GD -1

Südafrika: 1 Punkt, GD -2



Gruppe B



Kanada: 4 Punkte, GD +6

Schweiz: 4 Punkte, GD +3

Bosnien und Herzegowina: 1 Punkt, GD -3

Katar: 1 Punkt, GD -6



Gruppe C



Brasilien: 4 Punkte, GD +3

Marokko: 4 Punkte, GD +1

Schottland: 3 Punkte, GD 0

Haiti: 0 Punkte, GD -4



Gruppe D



USA: 6 Punkte, GD +5

Australien: 3 Punkte, GD 0

Paraguay: 3 Punkte, GD -2

Türkei: 0 Punkte, GD -3



Gruppe E



Deutschland: 6 Punkte, GD +7

Elfenbeinküste: 3 Punkte, Schwangerschaftsdiabetes 0

Ecuador: 1 Punkt, GD -1

Curaçao: 1 Punkt, GD -6



Gruppe F



Niederlande: 4 Punkte, GD +4

Japan: 4 Punkte, GD +4

Schweden: 3 Punkte, GD 0

Tunesien: 0 Punkte, GD -8



Gruppe G



Ägypten: 4 Punkte, GD +2

Iran: 2 Punkte, GD 0

Belgien: 2 Punkte, GD 0

Neuseeland: 1 Punkt, GD -2



Gruppe H



Spanien: 4 Punkte, GD +4

Uruguay: 2 Punkte, GD 0

Kap Verde: 2 Punkte, GD 0

Saudi-Arabien: 1 Punkt, GD -4



Gruppe I



Frankreich: 6 Punkte, GD +5

Norwegen: 6 Punkte, GD +4

Senegal: 0 Punkte, GD -3

Irak: 0 Punkte, GD -6



Gruppe J



Argentinien: 6 Punkte, GD +5

Österreich: 3 Punkte, GD 0

Algerien: 3 Punkte, GD -2

Jordan: 0 Punkte, GD -3



Gruppe K



Kolumbien: 6 Punkte, GD +3

Portugal: 4 Punkte, GD +5

DR Kongo: 1 Punkt, GD -1

Usbekistan: 0 Punkte, GD -7



Gruppe L



England: 4 Punkte, GD +2

Ghana: 4 Punkte, GD +1

Kroatien: 3 Punkte, GD -1

Panama: 0 Punkte, GD -2

