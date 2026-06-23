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Der zweite Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft steht kurz vor dem Ende, und neue Teams haben sich während der Spiele am Montag/frühen Dienstag in Europazeitzeit qualifiziert und ausgeschieden. Der Tag begann damit, dass Messi Kloses Rekord als bester Einzeltorschütze der Weltmeisterschaftsgeschichte brach, mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich, der Argentinien fast sicher als Gruppenführer qualifizierte.

Kurz darauf legte Mbappé zwei weitere Tore nach, um Messi um den Weltrekord zu jagen: Messi hat 18 WM-Tore erzielt, Mbappé bereits 16. Frankreich besiegte Irak mit 3:0 in einem Spiel, das wegen starken Regens zur Halbzeit ausgetragen wurde.

Später hielt Norwegen Senegal mit einem 3:2-Sieg auf Distanz, bei dem Haaland zwei Tore erzielte und Messi und Mbappé den Status des besten Torschützen des Wettbewerbs herausforderte (er wurde bereits nach zwei Spielen norwegischer WM-Torschütze). Sowohl Frankreich als auch Norwegen sind als qualifiziert, und ihr Spiel am nächsten Freitag wird entscheiden, wer als Gruppenführer qualifiziert wird...

Schließlich schüttelte Algerien die Enttäuschung über Messis Hattrick ab, indem es Jordanien mit 2:1 besiegte, wobei auch Luca Zidane am Tor stand. Trotz früher Gegentore schlugen die Desert Foxes mit späten Toren von Benbouali und Gouiri zurück, was bedeutet, dass Senegal Jordan mit 2:1 besiegte und Jordanien nach zwei Spielen ausgeschieden ist.

Die Teams qualifizierten sich für die Runde der letzten 32:



Mexiko (Gruppe A)



USA (Gruppe D)



Deutschland (Gruppe E)



Argentinien (Gruppe J)



Frankreich (Gruppe I)



Norwegen (Gruppe I)



Teams, die für die letzten 32 ausgeschieden sind



Haiti (Gruppe C)



Tunesien (Gruppe F)



Türkei (Gruppe D)



Jordanien (Gruppe J)

