Algerien-Trainer vertraut Torwart Luca Zidane, obwohl er Messi einen Hattrick zuließ

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Der algerische Torwart Luca Zidane wurde unerwünscht zu einem der meistdiskutierten Spieler der Weltmeisterschaft, als Leo Messi letzten Mittwoch während eines Spiels Algerien gegen Argentinien einen Hattrick erzielte. Algerien spielt morgen Dienstag um 5:00 Uhr MESZ, 4:00 Uhr BST, wieder gegen Jordanien, mit "ihrem Schicksal in ihren eigenen Händen", wie Trainer Vladimir Petkovic die Journalisten auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erinnerte.

Und Zidane, 28, der Sohn des Weltmeisters Zinedine Zidane, der seine sportliche Nationalität von Frankreich nach Algerien wechselte, bleibt offenbar Stammtorwart. "Jeder hat das Recht, Fehler zu machen. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeiten", sagte Petkovic gegenüber Reportern über die deutsche Nachrichtenagentur DPA, trotz Kritik an seiner Leistung und den drei erzielten Toren sowie als zu jung und unerfahrener Nationalmannschaft.

Da Argentinien heute voraussichtlich die Spitzenposition in Gruppe J einnimmt, falls sie Österreich schlagen, könnte Algerien sich für den zweiten Platz der Gruppe J entscheiden, wenn sie heute Abend Jordanien schlagen, und dann Österreich im letzten Gruppenspiel am Sonntag. Die Qualifikation als drittplatzierter ist möglich, aber sie müssten ihre Tordifferenz verbessern, die dank Messi nun bei -3 steht...