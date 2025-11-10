Donald Trump wurde während der NFL-Niederlage gegen die Washington Commanders ausgebuht und will, dass ihr Stadion nach ihm benannt wird

HQ

Donald Trump musste am Sonntag mit ansehen, wie sein Team Washington Commanders in der NFL von den Detroit Lions mit 22:44 besiegt wurde, nachdem es von einem Großteil der Zuschauer im Northwest Stadium ausgebuht worden war. Trump ist nach Richard Nixon im Jahr 1969 und Jimmy Carter im Jahr 1978 der dritte amtierende Präsident, der ein NFL-Spiel der regulären Saison besucht. Als er das Spiel von seinem Balkon aus verfolgte, als das Spiel begonnen hatte, hörte man viele Buhrufe, wenn Kameras ihn zeigten oder wenn er in der Pause bei einer Zeremonie für das Militär einen Eid verlas.

Washington D.C., mit einer starken Unterstützung der Demokraten, könnte am Ende ein Stadion bekommen, das nach Trump benannt wird. Laut ESPN-Quellen möchte der US-Präsident, dass das neu geplante Stadion, das vor 2030 an der Stelle des alten RFK-Stadions gebaut werden soll, nach ihm benannt wird. Die Entscheidung liegt jedoch nicht bei Trump oder dem Team, sondern beim District of Columbia Council, der das Stadion an die Commanders verpachten wird, und beim National Park Service, der das Land verwaltet, auf dem es gebaut wird.

"Das wäre sicherlich ein schöner Name, denn es war Präsident Trump, der den Wiederaufbau des neuen Stadions möglich gemacht hat", teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit.

Zuvor hatte Trump gedroht, den Bau des Stadions zu blockieren, wenn das Team seinen Namen nicht wieder in die ursprünglichen Washington Redskins ändere, ein Name, der 2020 wegen seiner rassistischen Konnotationen fallen gelassen wurde.

Trump hat sich bei mehr Sportereignissen sehen lassen, wie beim Super Bowl in der vergangenen Saison oder bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft, bei der er das Siegesfoto von Chelsea "crashte".