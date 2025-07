Donald Trump zwingt die Washington Commanders, ihren ursprünglichen Namen Redskins wieder anzunehmen

HQ

Die Washington Commanders, das American-Football-Team, das drei Super Bowls gewann, war seit 1933 als Washington Redskins bekannt, bis 2020, als es nach jahrzehntelangen Protesten seinen Namen änderte, um rassistische Konnotationen direkt nach dem Mord an George Floyd zu vermeiden. Präsident Donald Trump möchte jedoch, dass der alte Name zurückkehrt... und nutzt die Genehmigungen für ein neues Stadion als Druckmittel.

Auf seiner Plattform Truth Social sagte Trump, dass er ihnen keine Erlaubnis zum Bau eines neuen Stadions geben werde, wenn das Team nicht "den lächerlichen Spitznamen loswird". Das Team spielt seit 1997 in Maryland, hat aber eine Vereinbarung mit dem District of Columbia getroffen, um mit einem neuen Stadion, das 2030 eröffnet werden soll, in die Stadt zurückzukehren.

"Ich könnte ihnen eine Einschränkung auferlegen, dass ich keinen Deal für sie machen werde, um ein Stadion in Washington zu bauen, wenn sie den Namen nicht wieder in das Original 'Washington Redskins' ändern und den lächerlichen Spitznamen 'Washington Commanders ' loswerden", schrieb er. Er fügte hinzu, dass Cleveland das Gleiche mit den Cleveland Guardians tun sollte, und kehrte zum Namen Cleveland Indians zurück.

In Wirklichkeit hat Trump nur begrenzte Befugnisse, im Rahmen des geltenden Selbstverwaltungsgesetzes einzugreifen, das die Bundesaufsicht über den District of Columbia regelt, erklärt Reuters. Zumindest jetzt, bevor er die Gesetze ändert, um mehr Kontrolle über Washington D.C. zu erlangen, hat er in diesem Jahr bereits etwas darüber gesprochen.