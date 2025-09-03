Was muss passieren, damit sich Spanien für das Achtelfinale der EuroBasket qualifiziert?

HQ

Spanien wurde als die größte Enttäuschung bei der EuroBasket 2025 vorhergesagt, und nun sind sie dem Ausscheiden noch vor dem Achtelfinale gefährlich nahe. Sie haben am Dienstag in der EuroBasket-Gruppenphase mit vier Punkten (67:63) gegen Italien verloren. Der Titelverteidiger begann stark, selbst beim Stand von 10:0 im ersten Viertel, aber nach und nach verlor er an Kraftstoff, als Italien wieder ins Spiel kam, und gab am Ende seinen gesamten Einfluss auf.

Damit befindet sich Spanien in der Gruppe C, der am 5. Spieltag am offensten Gruppe, in einer prekären Lage. Griechenland und Italien haben sich qualifiziert und Zypern ist ausgeschieden, so dass drei Nationen (Bosnien und Herzegowina, Georgien und Spanien) um zwei Plätze kämpfen.

Was muss passieren, damit sich Spanien qualifiziert:

Spanien zumindest kann sich darauf verlassen, dass es sich qualifiziert. Wenn sie Griechenland besiegen, eine Nation, die bereits qualifiziert ist und für die theoretisch nichts auf dem Spiel steht, würden sie sich qualifizieren. Griechenland ist, auch theoretisch, in diesem Jahr viel stärker als Spanien, aber die Griechen mussten sich im letzten Spiel Bosnien und Herzegowina (80-77) geschlagen geben...

Griechenland gegen Spanien findet am Donnerstag, 4. September, um 20:30 Uhr MESZ statt.

Das andere Szenario, in dem sich Spanien qualifizieren kann, wenn es verliert, ist ein Sieg Georgiens gegen Bosnien. Dieses Spiel wird früher, am Donnerstag um 14:00 Uhr MESZ ausgetragen.