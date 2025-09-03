Alle Mannschaften, die sich am letzten Spieltag noch für die EuroBasket 2025 qualifizieren können

HQ

Die EuroBasket 2025 steht vor der Tür und es gibt noch viele Dinge zu entscheiden, zumindest in den Gruppen A, B und C. Überraschende Ergebnisse aus den ersten vier Spieltagen bedeuten, dass noch acht Nationen in der Lage sind, sich im letzten Moment zu qualifizieren, und nur noch vier Plätze übrig sind.

Das Achtelfinale der EuroBasket findet am Samstag, den 6. September (Achtelfinale) statt. Wer wird dabei sein? Dies sind die Teams, die sich am Morgen des Mittwochs, den 3. September, qualifiziert haben:



Gruppe A: Lettland, Serbien, Türkei



Gruppe B: Finnland, Deutschland, Litauen



Gruppe C: Griechenland, Italien



Gruppe D: Polen, Frankreich, Israel, Slowenien



Gruppe D steht fest: Belgien und Island sind ausgeschieden. In Gruppe A schied Tschechien als erstes Team aus. Estland und Portugal stehen sich um 13.45 Uhr MEZ gegenüber, der Sieger des Spiels ist also qualifiziert.

In Gruppe B sieht es für Großbritannien nicht allzu gut aus, sie bräuchten ein Wunder (mit 33 Punkten oder mehr gewinnen und nur wenn Litauen Schweden schlägt). Schweden bräuchte auch ein Wunder: Sie bräuchten auch Großbritannien, um zu gewinnen. Wenn Montenegro um 12.30 Uhr MEZ gegen Großbritannien gewinnt, wäre es qualifiziert.

Die Gruppe C ist am offensten, in der Bosnien und Herzegowina, Georgien und Spanien um die Qualifikation kämpfen. Zwei werden passieren und der andere wird ebenfalls ausscheiden, wie das Gastgeberland Zypern. Spanien würde sich qualifizieren, wenn es am Donnerstag Griechenland besiegt (was angesichts seiner Erfolgsbilanz unwahrscheinlich erscheint) oder erwartet, dass Georgien Bosnien besiegt.

EuroBasket 5. Spieltag:

Mittwoch, 3. September



Montenegro - Großbritannien: 12:30 Uhr MEZ



Estland - Portugal: 13:45 Uhr MEZ



Litauen - Schweden: 15:30 Uhr MEZ



Tschechien - Lettland: 17:00 Uhr MEZ



Finnland – Deutschland: 19:30 Uhr MEZ



Türkei - Serbien: 20.15 Uhr MEZ



Donnerstag, 4. September



Bosnien und Herzegowina - Georgien: 14:00 Uhr MEZ



Frankreich – Island: 14:00 Uhr MEZ



Israel - Slowenien: 17:00 Uhr MEZ



Italien - Zypern: 17:15 Uhr MEZ



Spanien - Griechenland: 20:30 Uhr MEZ



Polen - Belgien: 20:30 Uhr

