Wann beginnt die EuroBasket 2025 und wie viele Mannschaften werden spielen?

Die EuroBasket ist nur noch eine Woche entfernt! Am 27. August beginnt der FIBA-Wettbewerb, der zum üblichen Vierjahreszyklus zurückkehrt, auch wenn er drei Jahre nach dem Sieg Spaniens in Deutschland stattfindet. Derzeit bestreiten die Mannschaften einige Freundschaftsspiele, um sich auf das große Ereignis vorzubereiten, das in vier Ländern stattfindet: Zypern, Finnland, Polen und Lettland.

Die vier Länder sind weit voneinander entfernt, wobei die lettische Hauptstadt Riga die Stadt ist, in der die letzte Etappe stattfinden wird. Davor geht eine Gruppenphase mit 24 Mannschaften, vier Gruppen, je sechs Mannschaften, jeweils vier Mannschaften, ins Achtelfinale.

Termine, Ort und Teams der einzelnen Gruppen bei der EuroBasket 2025:

Gruppe A: vom 27. August bis 3. September in Lettland



Portugal



Estland



Lettland



Turkei



Serbien



Tschechien



Gruppe B: vom 27. August bis 3. September in Finnland



Deutschland



Finnland



Großbritannien



Litauen



Schweden



Montenegro



Gruppe C: vom 28. August bis 4. September in Zypern



Zypern



Italien



Georgien



Spanien



Griechenland



Bosnien und Hiegowina



Gruppe D: vom 28. August bis 4. September in Polen



Island



Frankreich



Slowenien



Polen



Belgien



Israel



Die Gruppenphase endet am Donnerstag, den 4. September, mit den vier besten Teams jeder Gruppe, die in die Runde der letzten 16 einziehen. Am Sonntag, den 14. September, geht es dann zum Finale, das um 19:00 Uhr BST, 20:00 Uhr MESZ (21:00 Uhr Ortszeit) in der Arena Riga angepfiffen wird.