Wann ist es und wo kann man die 'Battle of the Sexes' zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios sehen

Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios sollen in einem weiteren "Battle of the Sexes" die Hauptrollen spielen, einem Show-Tennismatch zwischen einem Mann und einer Frau. 1973 spielten Margaret Court und Billie Jean King gegen Bobby Riggs, wobei King gewann. Dieses Match galt als Symbol für Gleichstellung der Geschlechter im Sport, während dieses Match sich als deutlich kontroverser erwies, mit einer zusätzlichen trans-ausschließenden Bedeutung nach Sabalenkas Äußerungen.

Sabalenka, Weltranglistenerste im Frauentennis, trifft auf Kyrgios, den ehemaligen Weltranglisten-13. und derzeit Nummer 672 der Weltranglisten, nach einer Reihe von Verletzungen. Der Battle of the Sexes zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios findet am Sonntag, den 28. Dezember 2025, in Dubai in der Coca Cola Arena statt.

Das Match beginnt um 17:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr GMT (UK-Zeit). Das ist 20:00 Uhr Ortszeit in Dubai.

Es ist zu beachten, dass es Sonderregeln geben wird: Sabalenkas Spielfeldseite wird um 9 % kleiner sein, und es wird nur einen Aufschlag geben, was für Kyrgios aufgrund des kleineren Spielfelds auf Sabalenkas Seite nachteiliger sein wird.

Wo kann man die Schlacht der Geschlechter zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios sehen?

Der neue Battle of the Sexes zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios wird im Vereinigten Königreich auf BBC One sowie auf dem BBC iPlayer ausgestrahlt.

In Spanien wird das Spiel auf Movistar+ übertragen. In Deutschland wird es live auf sporteurope.tv übertragen.