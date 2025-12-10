Aryna Sabalenka sagt, es sei nicht fair, transgender Frauen im Tennis gegenüberzutreten

HQ

Die WTA-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka wird am 28. Dezember in Dubai in einem Ausstellungskampf gegen Nick Kyrgios antreten, das als vierte Ausgabe des "Battle of the Sexes" bezeichnet wird, einer Reihe von Ausstellungskämpfen zwischen einem männlichen und weiblichen Elite-Tennisspieler, an dem zuvor Billie Jean King, Bobby Riggs, Margaret Court, Jimmy Connors und Martina Navratilova teilnahmen.

In einem Interview mit Piers Morgan wurde Sabalenka nach ihrer Meinung zur Teilnahme transgender Frauen am Frauensport gefragt, was von der WTA erlaubt ist, solange sie ihren Testosteronspiegel senken, sich Testverfahren unterziehen und sich seit mindestens vier Jahren als Frau deklarieren.

"Das ist eine knifflige Frage. Ich habe nichts gegen sie. Aber ich habe das Gefühl, dass sie trotzdem einen riesigen Vorteil gegenüber den Frauen hatten, und ich finde es nicht fair gegenüber Frauen, sich im Grunde biologischen Männern zu stellen", sagte der belarussische Spieler und fügte hinzu: "Es ist nicht fair gegenüber einer Frau, die ihr ganzes Leben lang daran arbeitet, ihre Grenzen zu erreichen, und dann muss sie einem Mann gegenübertreten, der biologisch viel stärker ist, also stimme ich mit solchen Dingen im Sport nicht zu."

Ihre Ansichten wurden von Nick Kyrgios geteilt, der Sabalenka im Interview zustimmte. Dieses Thema hat zu unterschiedlichen Richtlinien hinsichtlich der Ein- oder Ausgrenzung transgender Athleten geführt und auch die Spieler im Sport gespalten. Billie Jean King, Gewinnerin von 12 Grand Slam im Einzel, die 1973 den ursprünglichen "Kampf der Geschlechter" gewann, behauptet, dass der Ausschluss von Transgendern aus dem Frauensport diskriminierend sei.

Unterdessen hat Martina Navratilova, Gewinnerin von 18 Grand Slams im Einzel und insgesamt 59 Grand Slams, darunter Doppel und Mixed-Doppel, und bekannt für ihr Engagement für Frauenrechte und LGBTQ+-Rechte, gesagt, dass trans Frauen im Frauensport aufgrund körperlicher Vorteile "betrügen", die der Übergangsprozess nicht vollständig beseitigt.

