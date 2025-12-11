Billie Jean King kritisiert Sabalenkas "Battle of the Sexes": "Bei uns ging es um sozialen Wandel, das hier nicht."

HQ

Das neue "Battle of the Sexes"-Tennismatch zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios rückt näher, und die Debatte wird lauter darüber, ob dieses Freundschaftsspiel (28. Dezember in Dubai) harmlose Unterhaltung sein wird oder ob es dem Frauentennis schadet, besonders wenn Sabalenka, Weltranglistenerste in der WTA, gegen Kyrgios verliert. derzeit Nummer 672 der Welt, nachdem ihn eine Serie von Verletzungen die meiste Zeit der Saison fernhielt.

Billie Jean King, 82 Jahre alt, Gründerin der Women's Tennis Association im Jahr 1973, im selben Jahr, in dem sie am zweiten "Battle of the Sexes" teilnahm und den 55-jährigen Bobby Riggs besiegte (der Monate zuvor Margaret Court besiegt hatte), kritisiert das neue Tennismatch zwischen Sabalenka und Kyrgios:Die einzige Ähnlichkeit ist, dass der eine ein Junge und der andere ein Mädchen ist. Das wars. Alles andere, nein."

"Bei uns ging es um sozialen Wandel; kulturell, wo wir 1973 waren. Dieser hier ist es nicht", behauptete King in einem Interview mit BBC Sport. "Ich hoffe, es wird ein großartiges Match. Ich will natürlich, dass Sabalenka gewinnt, aber es ist einfach nicht dasselbe. Meiner war wirklich politisch. Es war kulturell hart, was damit hereinkam", sagte King.

Sie kommentierte außerdem, dass Sabalenka das Match (ein Best-of-Three-Satz mit einem 10-Punkte-Tie-Break) in einer Mannschaft spielen wird, die 9 % kleiner sein wird (weil die Turnierorganisatoren Evolve festgestellt haben, dass weibliche Spieler im Durchschnitt etwa 9 % langsamer agieren): "Ich habe Bobby in drei von fünf Sätzen gespielt, ich habe auf dem Platz gespielt und nichts verändert. Ich sagte: 'Schau, ich spiele geradeaus, sonst spiele ich nicht.' Und Bobby liebte es."

Die Kontroversen um die "Schlacht der Geschlechter" zwischen Sabalenka und Kyrgios

Auch das Match zwischen Sabalenka und Kyrgios ist umstritten, da Kyrgios zugab, dass sie 2021 eine Ex-Freundin angegriffen hat und einmal einen Beitrag von Andrew Tate geteilt hat, obwohl er sich später von dem selbsternannten frauenfeindlichen Influencer distanzierte. Sabalenka wurde ebenfalls kritisiert, nachdem sie erklärt hatte, dass trans Frauen nicht am Frauensport teilnehmen sollten.