Wann findet die Auslosung der K.-o.-Playoffs der Champions League und Europa League statt und wie kann man sie live sehen?

Das neue Format Champions League bedeutet, dass die traditionelle Auslosung für das Achtelfinale ersetzt wurde. Stattdessen wird es zwei Auslosungen geben: eine, um die Paarungen für das K.o.-Play-off zu bestimmen, und eine weitere, um das Achtelfinale zu bestimmen.

Nach dem letzten Spieltag der Ligaphase bestreiten die 16 Mannschaften zwischen 9 und 24 Jahren im Februar die K.o.-Playoffs, während die besten 8 auf ihre Ergebnisse warten. Je nach Platzierung hat jedes Team nur zwei Möglichkeiten: Teams auf Platz 9 oder 10 treffen auf Teams 23 oder 24, Teams auf Platz 11 oder 12 treffen nur auf Teams auf Platz 21 oder 22 und so weiter.

Das ist theoretisch eine Möglichkeit, die Mannschaften, die besser positioniert sind, zu belohnen, indem man sie mit Mannschaften setzt, die niedriger eingestuft sind und angeblich "schlechter" sind, obwohl es in der Praxis nur eine sehr geringe Belohnung für Mannschaften wie Real Madrid oder Bayern München (11 und 12) gibt, die auf Celtic (21) treffen könnten... oder Manchester City (22). Der andere Vorteil ist, dass die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 16 gesetzt sind und das Rückspiel der Play-offs zu Hause bestreiten.

Champions League und Auslosung der Europa League

Wir kennen jetzt die potenziellen Gegner für die Play-offs, aber um die Finalgegner zu kennen, müssen wir bis Freitag, den 31. Januar, um 12:00 Uhr MEZ (11:00 Uhr britischer Zeit) auf die Auslosung warten.

Es wird das gleiche Event für Champions League und Europa League sein, die am Donnerstag auch die Ligaphase abschließt. Es wird auf der UEFA-Website per Livestream vom European Football in Nyon, Schweiz, übertragen.

Die Auslosung wird wie ein Münzwurf sein: Jedes Team hat nur zwei Optionen, und wir wissen, welche Optionen es gibt. Das Gleiche passiert nach den Play-off-Spielen am 11./12. und 18./19. Februar: Eine zweite Auslosung findet am 21. Februar statt, um die 8 besten Teams und die 8 Teams, die die Play-offs für das Achtelfinale überstehen, zu setzen.

Alle möglichen Auswahlmöglichkeiten für die Ziehung Champions League



Monaco (17) oder Brest (18) vs. PSG (15) oder Benfica Benfica (16)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Liverpool (1) oder Barcelona (2)





Sporting Lissabon (23) oder Brügges (24) gegen Atalanta (9) oder Borussia Dortmund (10)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Lille (7) oder Aston Villa (8)





Celtic (21) oder Manchester City (22) vs. Real Madrid (11) oder Bayern (12)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Atlético de Madrid (5) oder Bayer Leverkusen (6)