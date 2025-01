Finaltisch und Ergebnisse vom 8. Spieltag in der Champions League So sieht die Abschlusstabelle am Ende der acht Spiele in der Ligaphase aus.

HQ Die neue Ligaphase in Champions League, die die traditionelle Gruppenphase ersetzt hat, ist beendet. Dieses neue Format mit 36 Mannschaften hatte mehr Spiele, acht, und wird das Achtelfinale auf März verschieben, da am 11./12. und 18./19. Februar die Playoffs zwischen den Teams auf den Plätzen 9 und 24 stattfinden. Wir haben bereits gesehen , wie die Paarungen aussehen werden (zumindest vor der Auslosung am Freitag), aber wie waren die Ergebnisse des 8. Spieltags? Alle Spiele wurden zur gleichen Zeit gespielt, am Mittwoch um 21:00 Uhr MEZ, also haben Sie sie vielleicht verpasst: Dies sind die Ergebnisse.

Sporting CP 1 - 1 Bologna



PSV 3 - 2 Liverpool



Youg Boys 0 - 1 Crvena Zvezda



Sttutgart 1 - 4 Paris



Sturm Graz 1 - 0 Leipzig



Manchester City 3 - 1 Club Brugge



Bayern München - Slovan Bratislava 3:1



Inter 3 - 0 Monaco



Borussia Dortmund - Shakhtar 3:1



Barcelona 2 - 2 Atalanta



Bayer Leverkusen - Sparta Prag 2:0



Juventus 0 - 2 Benfica



NK Dinamo 2 - 1 Mailand



Salzbug 1 - 4 Atlético Madrid



Lille 6 - 1 Feyenoord



Aston Villa - Celtic 4:2



Girona - Arsenal 1:2



Brest - Real Madrid 0:3

Finale Champions-League-Tabelle

Liverpool

Barcelona

Waffenlager

Zwischen

Atlético Madrid

Leverkusen

LOSC

Aston Villa

Atalanta

Dortmund

Real Madrid

Bayern München

Mailand

PSV

PSG

Benfica (Benfica Benfica)

Mónaco

Stade Brestois

Feyenoord

Juventus Turin

Celtic F. C.

Manchester City

Sporting Lissabon

Club Brügges

Dinamo Zagreb

Stuttgart

Schachtar

Sturm

Sparta Prag

RB Leipzig

Girona

RB Salzburg

Slovan Bratislava

Jungen