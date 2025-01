Champions League: Bestätigte Paarungen für die K.o.-Playoffs und das Achtelfinale am Ende der Ligaphase

HQ

Es ist vorbei: Die erste Liga-Phase im neuen Champions-League-Format ist zu Ende, und was für ein Finale! Ein entscheidender Spieltag, an dem alle Spiele gleichzeitig gespielt werden und jedes Tor indirekt die Platzierung der anderen Mannschaften beeinflusst.

Nach acht Spieltagen wissen wir endlich, wie die Paarungen zustande kommen werden. Wie Sie vielleicht bereits wissen, qualifizieren sich die besten 8 Teams direkt für das Achtelfinale, während die Teams zwischen 9 und 24 Jahren in einem K.o.-Playoff mit Hin- und Rückspiel antreten müssen. Teams, die auf Platz 25 oder darunter rangieren, sind komplett ausgeschieden.

Der Platz in der Rangliste definiert jedoch, wie die Paarungen gebildet werden. Teams auf Platz 9 oder 10 treffen auf Team 23 oder 24, Teams auf Platz 11 oder 12 treffen nur auf Teams auf Rang 21 oder 22 und so weiter. Und das gilt auch für das Achtelfinale.

K.-o.-Play-offs:



Monaco (17) oder Brest (18) vs. PSG (15) oder Benfica Benfica (16)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Liverpool (1) oder Barcelona (2)





Sporting Lissabon (23) oder Brügges (24) gegen Atalanta (9) oder Borussia Dortmund (10)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Lille (7) oder Aston Villa (8)





Celtic (21) oder Manchester City (22) vs. Real Madrid (11) oder Bayern (12)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Atlético de Madrid (5) oder Bayer Leverkusen (6)





Feyenoord (19) oder Juventus (20) vs. Milan (13) oder PSV (14)



Der Sieger trifft im Achtelfinale entweder auf Arsenal (3) oder Inter (4)



Die Play-offs der K.o.-Phase werden am 11./12. und 18./19. Februar ausgetragen. Die Runde der letzten 16 folgt am 4./5. und 11./12. März, was bedeutet, dass die besten 8 Teams eine zusätzliche Pause bekommen.

Bei der Auslosung am Freitag wird entschieden, welche der beiden möglichen Optionen jedes Team erhält. Trifft Real Madrid in den K.o.-Play-offs auf Manchester City? Spielt PSG gegen Monaco oder den Durchbruch Brest? Am Freitag, nach 12:00 Uhr MEZ, werden wir die Antwort erfahren.