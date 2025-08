Wandgemälde von Lamine Yamal in Barcelona mit Bildern der Sieben Zwerge verwüstet

HQ

Das Wandgemälde von Lamine Yamal in Barcelona, das kürzlich anlässlich seines 18. Geburtstags des jungen Stars gemalt wurde und ihn als Superhelden darstellt, wurde mutwillig beschädigt. Am Montagmorgen wurde das Wandgemälde mit den sieben Zwergen aus Disneys Schneewittchen vor Jamals Bild gefunden, was sich auf die umstrittene Geburtstagsfeier bezieht, bei der Yamal Menschen mit Kleinwuchs als Darsteller beschäftigte.

Laut Mundo Deportivo) wurden die Zwerge von einem anderen Straßenkünstler, Shredder, bemalt.

Yamal wurde am 13. Juli 18 Jahre alt und feierte dies mit einer großen Party, zu der seine Barça-Teamkollegen und berühmte Sänger, YouTuber und Influencer eingeladen wurden. Die Party stand unter dem Motto "Gangster der 1920er Jahre" und der Spieler posierte in einem eleganten weißen Anzug. Es wurde jedoch berichtet, dass sie Menschen mit Achondroplasie als Entertainer eingestellt haben, was zu einer Welle der Kritik und sogar zu einer Untersuchung führte, die vom Minister für soziale Rechte in Spanien als potenzielles Hassverbrechen eingeleitet wurde, weil sie eine Show veranstaltet hatten, die Menschen mit Behinderungen verspottet oder verunglimpft.

Kurz nach der Kontroverse sprach einer der von Yamal engagierten Darsteller im katalanischen Radio und sagte, dass sie immer mit Würde behandelt wurden, sie tanzten und Zaubertricks vorführten, wie in jeder ihrer Shows, und nach ihrem einstündigen Auftritt durften sie an der Party teilnehmen. "Wir sind keine Karnevalsaffen", sagte er und forderte die Vereinigung von Menschen mit Achondroplasie und anderen skelettartigen Dysplasien mit Kleinwuchs (ADEE auf Spanisch) auf, ihnen zu erlauben, zu arbeiten und sie nicht mehr öffentlich zu demütigen.

