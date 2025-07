Wie viel Geld wird Lamine Yamal mit seinem neuen Vertrag beim FC Barcelona verdienen?

HQ

Lamine Yamal hat diese Woche einen neuen Vertrag beim FC Barcelona unterschrieben, direkt nachdem er 18 Jahre alt geworden ist (und dies mit einer großen Party gefeiert hat, die eine große Kontroverse ausgelöst hat und ihm einige rechtliche Probleme bereiten könnte... und jetzt ist er erwachsen). Erwachsen zu sein hat jedoch auch Vorteile, darunter die Aushandlung eines besseren Deals, der den 18-Jährigen zu einem der bestbezahlten Fußballer im Kader von Barça macht.

Während der Verein natürlich keine Zahlen bekannt gab, gibt es Berichte, dass sein Gehalt sein vorheriges Gehalt vervielfachen wird... um zehn. Wie La Razón berichtet, wird er rund 40 Millionen Euro pro Jahr verdienen, Bruttobetrag. Dieser Betrag halbiert sich nach Steuern, also 20 Millionen Euro pro Jahr: 15 Millionen als feste Menge, und 5 weitere in Add-ons.

Insgesamt 1,66 Millionen Euro pro Monat. Oder 4.500 Euro... stündlich. Und dabei sind die Einnahmen aus Werbekampagnen oder anderen Geschäften, die er über sein Festgehalt im Fußballverein hinaus haben könnte, noch nicht mitgerechnet. Und wenn ihn jemand kaufen würde, müsste er eine Ausstiegsklausel von 1.000 Millionen Euro zahlen...

Im Vergleich dazu erhielt er vor seinem neuen Vertrag 1,67 Millionen Euro pro Jahr, was jetzt nahe an dem Betrag liegt, den er pro Monat erhält.

Die gute Nachricht für den Rest von uns ist, dass die spanische Steuerbehörde dank Lamine Yamal jedes Jahr rund 20 Millionen Euro verdienen wird.

Von nun an und mindestens bis 2031 wird Lamine Yamal die ikonische Nummer 10 in seinem Trikot tragen, die auch von Leo Messi, Ronaldinho, Maradona und zuletzt Ansu Fati getragen wurde. Was glaubst du, wie viele Trophäen er in den nächsten sechs Jahren gewinnen wird?