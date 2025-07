Lamine Yamal steht vor einer genauen Prüfung und möglicherweise vor Gericht, weil er angeblich Menschen mit Kleinwuchs als Entertainer eingestellt hat

HQ

Lamine Yamal feierte am Samstag seinen 18. Geburtstag mit einer riesigen Party, gefüllt mit Prominenten wie den bekannten Sängerinnen Lola Índigo, Bizzarap, Quevedo oder Bad Gyal, Influencern wie Ibai Llanos, The Grefg, IlloJuan und sogar dem F1-Rennfahrer Charles Leclerc und natürlich den meisten seiner Teamkollegen beim FC Barcelona. Die Party stand unter dem Thema „Gangster der 1920er Jahre", wobei der jetzt erwachsene Spieler in einem eleganten weißen Anzug posierte. Anscheinend gab es auch Menschen mit Kleinwuchs, die als Entertainer engagiert wurden.

Der Verband der Menschen mit Achondroplasie und anderen skelettartigen Dysplasien mit Kleinwuchs (ADEE auf Spanisch) prangerte öffentlich die Einstellung von Menschen mit Kleinwuchs als Entertainer an und erklärte, dass sie rechtliche Schritte gegen den Spieler einleiten würden, "um die Würde von Menschen mit Behinderungen zu schützen, da diese Handlungen nicht nur gegen die geltende Gesetzgebung, sondern auch gegen die grundlegenden ethischen Werte einer Gesellschaft verstoßen, die sich um Gleichberechtigung und Respekt bemüht".

Der Verband beruft sich auf das Allgemeine Gesetz über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Spanien, das seit drei Jahren Shows verbietet, die Menschen mit Behinderungen verspotten oder verunglimpfen. Tatsächlich beabsichtigt die spanische Regierung, an diesem Dienstag eine Änderung des Gesetzes zu verabschieden, um es agiler zu machen, die unter anderem Sanktionen zwischen 600.000 Euro und 1 Million Euro für die öffentliche Exposition von Menschen mit Behinderungen vorsieht.

Sogar das Ministerium für soziale Rechte, Pablo Bustinduy, hat die Staatsanwaltschaft, den Ombudsmann und das Büro für die Bekämpfung von Hassverbrechen gebeten, zu untersuchen, ob das Party von Lamine Jamal gegen das Gesetz verstoßen hat (via El Confidencial).

Einer der Entertainer auf Jamals Party erklärt seine Version: "Wir sind keine Karnevalsaffen"

In den Folgen der Kontroverse und angesichts des Schweigens des Clubs erklärte einer der Entertainer auf Jamals Party seine Version und sagte, dass die ADEE sie "öffentlich demütigt", dass sie ihre Dienste auf völlig legale und reguläre Weise anboten, "einen Animationsdienst wie jeden anderen anbieten, und wir tun es mit Würde".

Der Mann erklärte im katalanischen Radio RAC1 (via Sport), dass sie während der Show, die eine Stunde dauerte, mit Würde behandelt wurden. "Wir haben getanzt, Shots verteilt, Zaubertricks gemacht, wie bei jeder anderen Show." Stattdessen gab er dem Verband die Schuld, der "uns wie Opfer aussehen lassen will, wenn wir nur darum bitten, arbeiten zu dürfen. Was sie tun, ist, unsere Arbeit lächerlich zu machen und herabzusetzen.".

"Wir sind keine Karnevalsaffen. Wir haben Grenzen, und wir wissen, welche das sind. Ich bin ein Entertainer, und ich bin einer, der über meine körperliche Verfassung hinausgeht. Warum kann ich diesen Beruf nicht nur wegen meiner körperlichen Verfassung ausüben?"