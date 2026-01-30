Vom Außenseiter zur Geschichte: Djokovic betäubt Sinner und setzt das historische Australian-Open-Finale mit Alcaraz

HQ

Entgegen aller Erwartungen hat der 38-jährige Novak Djokovic Jannik Sinner beim Halbfinale der Australian Open überrascht und trifft am Sonntag auf Carlos Alcaraz zu seinem rekordbrechenden 25. Grand-Slam-Tennis. Fast niemand hatte dieses Ergebnis vorhergesagt, wenn man sieht, wie dominant Jannik Sinner bei Grand Slams war, besonders bei den Australian Open (19 Siege in Folge mit zwei Titeln)... und wie Djokovic im Viertelfinale beinahe von Lorenzo Musetti ausgeschieden wäre und sich nur wegen einer Verletzung seines Rivalen qualifizierte.

"Danke, dass du mir wenigstens einen erlaubt hast", sagte Djokovic zu Sinner am Netz nach dem 4 Stunden 9 Minuten langen Epos. Im direkten Duell führt Sinner weiterhin mit 6:5, doch der Italiener hatte Djokovic zwischen 2023 und 2025 fünfmal besiegt.

Am Sonntag wird Djokovics 39. Grand-Slam-Finale sein (mit einer Bilanz von 24-14). Die Australian Open ist sein erfolgreichstes Turnier, das er zehnmal gewann, zuletzt 2023. Mit 38 dachten manche, Djokovics Glanzzeiten seien vorbei, aber nach zwei Jahren ohne Major-Finale trifft er auf den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz... der auch ein episches Fünf-Satz-Match gegen Zverev überwand.

Das Ergebnis des finalen Willens ist sicherlich historisch. Wenn Alcaraz gewinnt, wird er mit 22 Jahren der jüngste Spieler sein, der den Career Grand Slam absolviert hat (er ist bereits der jüngste Spieler, der bei allen vier Grand Slams das Finale erreicht hat). Wenn Djokovic gewinnt, wird er der älteste Grand-Slam-Sieger im Herreneinzel sein und damit Ken Rosewall (37 bei den Australian Open 1972) übertreffen.