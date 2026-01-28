Sinner und Djokovic bereiteten nach Musettis Rücktritt das spannende Halbfinale der Australian Open auf

HQ

Jannik Sinner und Novak Djokovic treffen im Halbfinale der Australian Open aufeinander, allerdings nicht so, wie viele erwartet hatten. Lorenzo Musetti dominierte Djokovic in den ersten Sätzen mit 6:4, 6:3, und es schien, als würden wir in ein rein italienisches Halbfinale einziehen. Doch dann schied Musetti im dritten Satz aus, als es 1:3 stand, da er sich am oberen rechten Bein verletzt hatte.

Djokovic gab zu, dass er das Match verlieren würde: "Ich war heute Abend auf dem Heimweg. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer dass ich wirklich Mitleid mit ihm habe und er ein viel besserer Spieler war", sagte der 38-Serbe über den 23-jährigen Italiener.

"So etwas passiert im Sport. Es ist mir ein paar Mal passiert, aber in den Vierteln eines Grand Slam zu sein, zwei Sätze zu spielen und die volle Kontrolle zu haben, ist so bedauerlich. Ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, und wünsche ihm wirklich eine schnelle Genesung. Er hätte heute wohl ein Gewinner sein müssen, ohne Zweifel."

Weltranglisten-1 bis 4 im Halbfinale der Australian Open

Mit dem Sieg baute Djokovic seinen Rekord für die meisten Einzelsiege bei den Australian Open mit 103 aus. Später besiegte Sinner Shelton schnell mit 6:3, 6:4, 6:4 und verlängerte seine Kopf-zu-Kopf-Führung mit 9:1. Auf der anderen Seite treffen Carlos Alcaraz und Alezander Zverev am Donnerstag im anderen Halbfinale aufeinander. Glaubst du, Alcaraz und Sinner werden wieder bei einem Grand-Slam-Finale dabei sein?