"Eines der anspruchsvollsten Matches, die ich je gespielt habe": Carlos Alcaraz gewinnt episches 5:30-Stunden-Duell gegen Zverev

Carlos Alcaraz hat nach einem epischen Duell mit Alexander Zverev, das 5 Stunden und 27 Minuten dauerte – das längste Halbfinale in der Geschichte der Australian Open – zum ersten Mal das Finale der Australian Open erreicht. Alcaraz ergriff die Initiative und gewann die ersten beiden Sätze, doch Zverev kämpfte sich zurück und gewann die anderen beiden, alle im Tie-Break.

Und dann, als Zverev nur noch ein Spiel vom Sieg entfernt war, verwandelte Alcaraz zwei Breakbälle in Folge und gewann den letzten Satz, wobei er nach dem unglaublichen 6:4, 7:6(5), 6:7(3), 6:7(4), 7:5 zu Boden fiel.

"Körperlich war es eines der anspruchsvollsten Spiele, die ich in meiner kurzen Karriere bestritten habe", sagte er und erklärte, dass er nie daran gedacht habe, sich aus dem Spiel zurückzuziehen, selbst wenn die Dinge gegen ihn zu sein schienen. "Ich sage immer, du musst an dich selbst glauben, egal ob du kämpfst oder was du durchgemacht hast. Egal was passiert, du musst immer an dich selbst glauben.

"Ich war schon in solchen Situationen und wusste, was ich tun musste. Ich musste mein Herz in das Spiel legen. Ich glaube, ich habe es geschafft und bis zum letzten Ball gekämpft. Ich wusste, dass ich meine Chancen haben würde. Ich bin extrem stolz auf mich, wie ich im fünften Satz gekämpft und zurückgekommen bin", sagte der Weltranglisten, der dank dieses Sieges in der ATP-Rangliste noch höher klettern wird, da er im letzten Jahr im Viertelfinale von Djokovic von Djokovic ausgeschieden war.

Alcaraz: eine nahezu perfekte Bilanz in Fünf-Satz-Matches

Eine unglaubliche Statistik ist, dass Alcaraz 15 aller 16 Fünf-Satz-Matches gewonnen hat (einschließlich des denkwürdigen Roland-Garros-Finales gegen Sinner im letzten Jahr). Das sind zwölf Fünf-Satz-Siege in Folge, seine einzige Niederlage in einem Fünf-Satz-Spiel war gegen Matteo Berrettini in der dritten Runde der Australian Open 2022, als er 18 Jahre alt war.

Wenn Alcaraz am nächsten Sonntag im Finale gewinnt, wird er der jüngste Spieler aller Zeiten sein, der den Career Gran Slam abschließt. Er ist bereits der Jüngste, der jemals alle Grand-Slam-Finals erreicht hat (er hat bereits sechs Titel, je zwei bei den US Open, Wimbledon und Roland Garros).